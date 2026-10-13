Cada vez más argentinos eligen la modalidad de voluntariado para garantizarse una estadía sin costo a cambio de colaborar en el lugar por pocas horas a la semana. En este caso, hay una oportunidad concreta en San Salvador de Jujuy.

En este contexto, un hostel abrió una convocatoria para recibir voluntarios que quieran alojarse sin pagar. La propuesta está en Worldspacker, la plataforma de viajeros que conecta voluntarios con anfitriones.

Cómo funciona el voluntariado en el hostel de Jujuy

El voluntario deberá colaborar 5 horas (de 10 h a 15 h) por día con la limpieza de la cocina, dormitorios, baños y áreas comunes. También deberá ayudar con tareas domésticas como, por ejemplo, tender la cama.

A cambio de esta colaboración semanal, el voluntario recibirá:

Dos días libres a la semana.

Cama en una habitación compartida con otras personas.

Un almuerzo sin costo cada día.

Trabajo en un entorno natural.

Lavandería sin costo.

Internet de alta velocidad.

Según la publicación, el voluntario deberá colaborar lunes, jueves, viernes, sábado y domingo .

Buscan voluntarios para vivir en Jujuy: ofrecen alojamiento a cambio de colaborar 5 horas por día. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En este sentido, el turno de limpieza incluye, según el día:

Recambio de habitaciones.

Limpieza de baños.

Limpieza de pisos.

Limpieza de vidrios y espejos.

Limpieza de cocina.

Lavado de ropa blanca.

Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado

Los requisitos del voluntario son los siguientes:

Español fluido o inglés principiante.

Más de 22 años.

Admite voluntarios solos, es decir, o admite parejas o dúos.

Cabe destacar que varios gastos corren por cuenta del voluntariado: los pasajes hacia San Salvador de Jujuy, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa , en caso de ser necesario.

En este sentido, el paso a paso de la inscripción al voluntariado es el siguiente: se debe crear un perfil en Worldpackers, ingresar a la publicación y enviar la solicitud. Por último, el anfitrión decide si acepta al postulante.

La disponibilidad es de octubre de 2026 hasta marzo de 2027 y la estadía es de, al menos, 30 días.

En conclusión, el voluntario deberá colaborar con la limpieza del hostel a cambio de una estadía sin costo en San Salvador de Jujuy.