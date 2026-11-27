El incumplimiento de la cuota alimentaria puede tener consecuencias económicas y judiciales para los padres que no cumplan con sus responsabilidades.

En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que ambos progenitores tienen la obligación de garantizar la manutención de sus hijos, incluso cuando no convivan con ellos.

La normativa también contempla herramientas para que los jueces puedan intervenir cuando uno de los responsables deja de pagar. Entre ellas, se encuentran las medidas cautelares y los embargos de bienes y cuentas bancarias, que buscan garantizar que los menores reciban los recursos necesarios para su desarrollo.

Qué dice el Código Civil y Comercial sobre los padres que no pagan la cuota alimentaria

El artículo 658 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que ambos progenitores tienen el deber y el derecho de criar, alimentar y educar a sus hijos de acuerdo con su condición y posibilidades económicas.

Esta obligación se mantiene aunque el cuidado personal esté a cargo de uno solo de los padres. Por lo tanto, la separación de una pareja o la falta de convivencia no elimina la responsabilidad económica del otro progenitor.

A su vez, el artículo 659 determina que la obligación alimentaria comprende todos los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los hijos. Entre ellos se encuentran:

Alimentación y manutención diaria.

Educación y formación profesional.

Vestimenta y vivienda.

Atención médica y gastos por enfermedad.

Esparcimiento y actividades recreativas.

La norma también establece que las prestaciones pueden realizarse en dinero o en especie y deben ser proporcionales a las necesidades de los hijos y a las posibilidades económicas de los obligados.

El procedimiento legal ante la falta de pago de la cuota alimentaria

Cuándo te pueden embargar el sueldo por cuota alimentaria. Unsplash

El Código Civil y Comercial contempla herramientas judiciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

En particular, el artículo 550 habilita la aplicación de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisorios, definitivos o convenidos.

Esto significa que un juez puede disponer medidas sobre el patrimonio del progenitor obligado cuando resulte necesario para garantizar el cumplimiento de la prestación.

Según las circunstancias del expediente, pueden ordenarse medidas sobre:

Cuentas bancarias y fondos disponibles.

Ingresos y haberes del progenitor.

Bienes registrados a nombre del deudor.

Otros activos susceptibles de medidas judiciales.

Sin embargo, la medida debe ser solicitada o dispuesta en el marco judicial correspondiente y cumplir con los requisitos legales aplicables.

Qué establece el artículo 553 para los padres que incumplen reiteradamente

Otra de las disposiciones centrales es el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que permite a los jueces imponer medidas razonables para garantizar la eficacia de las sentencias cuando existe un incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria.

Esta herramienta busca evitar que las decisiones judiciales queden sin efecto y que los hijos continúen sin recibir los recursos que les corresponden.

En función de las circunstancias de cada expediente, los magistrados pueden adoptar distintas medidas para conseguir que el progenitor cumpla con el pago.

La disposición también permite que la Justicia evalúe otras herramientas destinadas a evitar que el responsable continúe eludiendo sus obligaciones.

¿Qué pasa si un padre no tiene dinero para pagar la cuota alimentaria?

La falta de recursos económicos no elimina automáticamente la obligación de garantizar los alimentos de los hijos.

El monto de la cuota debe contemplar las necesidades de los menores y las posibilidades económicas de los progenitores. Por eso, si la situación financiera del obligado cambia, puede solicitar judicialmente una modificación del importe.

Además, el artículo 552 establece que las sumas adeudadas por alimentos generan intereses por el incumplimiento en el plazo previsto, de acuerdo con los parámetros que establece la normativa.

De esta manera, la deuda puede incrementarse con el paso del tiempo y generar nuevas consecuencias patrimoniales para el responsable.