Transferencia de automóvil por sucesión o herencia: qué documentación se necesita, cuáles son los pasos a seguir y qué consideración hay que tener previo al trámite

Una de las preguntas más recurrentes a la hora de la sucesión es saber qué pasa con el automóvil del causante. Cuando muere el titular, el vehículo no pasa automáticamente a nombre de los herederos. En cambio, se debe realizar la transferencia de automotor por sucesión ante el Registro del Automotor.

Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la muerte de una persona abre la sucesión y transmite la herencia; sin embargo, un auto cambia de dueño de verdad recién cuando se anota en el Registro, según el Decreto-Ley 6582/58.

Para realizar este trámite se debe tener resuelto el expediente sucesorio. Una vez que un juez determinó quiénes son los herederos y cuál es la herencia, se podrá contar con la documentación necesaria para que el vehículo quede a nombre del o los herederos.

Qué documentación se necesita para la transferencia de automóvil

Para realizar la transferencia de un auto por sucesión o herencia, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) pide la siguiente documentación.

Una comunicación judicial (oficio, testimonio o certificado) firmada por el juez o el secretario. Debe identificar el auto y a los herederos , y transcribir la declaratoria o el testamento. Si no la firma el juez, tiene que transcribir también el auto que ordena la inscripción.

La Solicitud Tipo 08 , completada y firmada por la autoridad judicial o una persona autorizada.

El título y la cédula del vehículo.

Un comprobante de domicilio o de guarda habitual del nuevo titular.

La constancia de CUIT o CUIL.

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Cómo realizar la transferencia paso a paso

Una vez que se obtiene la declaratoria de herederos y completado el formulario 08 firmado por todos los herederos, se debe:

Solicitar un turno en el Registro Automotor .

Presentar la documentación.

Pagar los aranceles correspondientes, los cuales varían según cada vehículo y juridicción.

Qué consideración hay que tener previo al trámite

En todo este trámite, el o los herederos deberán tener en consideración tres aspectos. En primer lugar, que el vehículo no tenga deuda de patente impaga. Segundo, se debe verificar y pagar cualquier infracción de tránsito pendiente para evitar problemas.

Por último, verificar cuáles son las regulaciones de cada provincia, ya que los requisitos pueden variar según cada jurisdicción.

En conclusión, la clave está en tener el expediente de la sucesión ya resuelto y el auto de inscripción en mano antes de ir al Registro.