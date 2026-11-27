El INDEC difundió este viernes un informe en el que registró un aumento en octubre de la cantidad de turistas llegados desde el extranjero. De acuerdo con el organismo, el mes pasado ingresaron 443.400 turistas, lo que representa una suba interanual del 13,8% en el turismo receptivo.

En paralelo, el turismo emisivo —es decir, los argentinos que viajaron al exterior— mostró un comportamiento inverso, con un retroceso del 11,5% interanual y un total de 641.700 personas. Si bien la diferencia se acortó en la comparación interanual (en octubre de 2025 el saldo negativo había sido de 335.200), todavía son más los argentinos que viajan afuera que los extranjeros que visitan el país.

Según las Estadísticas de Turismo Internacional, en octubre ingresaron al país 443.400 turistas (visitantes que pasan al menos una noche en el lugar) y 302.000 excursionistas (visitantes que no pernoctan).

En total, fueron 745.300 visitantes no residentes los que entraron por todas las vías de acceso al país, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025.

Del lado argentino, los 1.091.500 visitantes que salieron al exterior (11,2% menos que un año atrás) se dividen en 641.700 turistas y 449.800 excursionistas.

“En octubre, se registró un saldo negativo de 346,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 198,3 miles de turistas y de 147,9 miles de excursionistas”, informó el organismo.

En el acumulado de enero a octubre, llegaron 4.672.600 turistas extranjeros (+9%) y salieron 8.987.500 turistas residentes (-13,8%), lo que deja un saldo negativo de 4.315.000 personas, por debajo de los 6.138.700 del mismo período de 2025.

Cabe recordar que el INDEC ya no informa el balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo de forma mensual, sino trimestralmente.

Visitantes vs. salidas: qué pasó en octubre

La mayor parte del turismo receptivo llegó desde Brasil (21,6%). Le siguieron como origen el bloque Resto de América (15,8%) y Uruguay (15,3%). Asimismo, el 53,9% de los turistas no residentes llegó a la Argentina a través de la vía aérea; el 34,1% lo hizo por vía terrestre y el 12% restante arribó por vía fluvial/marítima.

Por su parte, los principales destinos de los argentinos en el exterior fueron Brasil, con 21,9%; Europa, con 16,7%; Chile, con 12,9%; y el bloque Resto de América, con 12,5%. El 59,5% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea; el 32,7%, por la vía terrestre; y el 7,8%, por la vía fluvial/marítima.

El destino que más cayó fue Chile, con un desplome interanual del 40,9%, en un mes en el que el Paso Cristo Redentor permaneció cerrado varios días por condiciones climáticas. Europa, en cambio, fue la única región entre las principales que creció como destino: recibió 107.000 turistas argentinos, un 12,8% más que un año atrás.

Dentro de la vía aérea internacional, en octubre de 2026 se estimaron 239.100 llegadas de turistas no residentes al país, un incremento interanual del 19%. El 87,6% de estas llegadas se concentró en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

En tanto, las salidas al exterior por avión alcanzaron 382.100 turistas residentes, un descenso interanual del 2,7%. El 81% se concretó por Ezeiza y Aeroparque. De esta forma, la vía aérea internacional tuvo un saldo negativo de 143.000 turistas. El INDEC aclaró que, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre, Ezeiza operó con restricciones por obras de rehabilitación en sus pistas.

En términos desestacionalizados, las llegadas de extranjeros por vía aérea subieron 1,9% respecto de septiembre, mientras que las salidas de residentes avanzaron 1,2%, aunque su tendencia-ciclo sigue en baja (-0,4%).

Una tendencia que se mantiene y el fantasma de Brasil

La medición mensual de viajeros convive con un dato más incómodo: el de los dólares. Recientemente, en el reporte que publica al final de cada trimestre, el INDEC informó que entre julio y septiembre los argentinos gastaron u$s 1558,9 millones en el exterior, mientras que los turistas extranjeros dejaron u$s 640,5 millones en el país.

El resultado fue un déficit de u$s 918,4 millones en el tercer trimestre, mayor al del mismo período de 2025 (u$s 889,3 millones) y al del segundo trimestre de este año (u$s 751,9 millones).

Así, en los primeros nueve meses del año, el turismo generó u$s 2131,4 millones y se llevó u$s 4763,1 millones, con un rojo acumulado de u$s 2631 millones.

En los primeros nueve meses del año, el turismo generó u$s 2131,4 millones y se llevó u$s 4763,1 millones, con un rojo acumulado de u$s 2631 millones. Datos del INDEC

El contraste entre la cantidad de viajeros y el gasto se explica, en parte, por cuánto desembolsa cada uno: en el tercer trimestre, el gasto diario promedio fue de u$s 94,5 para los extranjeros que visitaron la Argentina y de u$s 103,8 para los argentinos que viajaron afuera. Por Ezeiza y Aeroparque llegaron 609.400 turistas no residentes (+18,5%) y salieron 955.900 residentes (-7%).

Ese frente puede complicarse en el verano por lo que ocurre en Brasil. El dólar en el país vecino pasó de 4,99 reales en la última rueda previa al balotaje del 25 de octubre a superar por momentos los 6 reales el 23 de noviembre, en un movimiento que arrancó con la reelección de Lula y se profundizó por las dudas fiscales.

Este viernes la moneda brasileña recuperó terreno y el dólar cerró en torno a 5,54 reales, tras confirmarse que Luiz Carlos Trabuco será ministro de Hacienda desde 2027, aunque todavía se ubica cerca de 11% por encima del nivel previo a las elecciones. La depreciación del real abarata para los argentinos todo lo que se paga en moneda local —comidas, transporte, compras y excursiones—, aunque los pasajes y buena parte del alojamiento tienen precios dolarizados, por lo que el impacto no se traslada por completo al costo total del viaje.

Por ahora, los números no muestran una estampida. En octubre viajaron a Brasil 140.300 turistas argentinos, un 12,4% menos que un año antes, mientras que llegaron 95.900 brasileños, un 6,6% más. En el tercer trimestre, por Ezeiza y Aeroparque, viajaron a Brasil 221.200 argentinos (-14,6%), que gastaron u$s 200,4 millones (-14,3%). Pero buena parte del salto del real se produjo entre mediados de octubre y mediados de noviembre, justo cuando las familias empiezan a definir sus vacaciones, por lo que su efecto todavía no aparece en las estadísticas.

El antecedente es elocuente: en enero y febrero de 2025, con una relación cambiaria muy favorable, alrededor de 1,3 millones de argentinos viajaron a Brasil, casi el 40% de todos los residentes que salieron del país en esos meses.

Brasil es el destino que más argentinos sumó en las vacaciones de verano de 2026.

El golpe, además, es doble. Un real más débil empuja a más argentinos hacia las playas brasileñas y, al mismo tiempo, encarece la Argentina para los turistas de Brasil, que hoy son el principal origen del turismo receptivo. Eso implica más dólares que se van y menos que entran, con la consiguiente presión sobre las reservas del Banco Central.

En diálogo con El Cronista, el economista Federico Vacarezza advirtió que la caída del real “golpea de lleno la competitividad argentina” y ubicó al turismo entre los sectores más expuestos, junto con el automotriz y el cerealero. Sin embargo, el rebote de este viernes muestra lo volátil que es el escenario: con la llegada de Trabuco, el mercado empezó a apostar por un ajuste fiscal en Brasil que podría seguir fortaleciendo al real y recortar parte de la ventaja que hoy tienen los argentinos.

La clave para la temporada será dónde se acomode la moneda brasileña en las próximas semanas: si se mantiene lejos de los niveles previos a las elecciones, Brasil seguirá siendo una opción tentadora y el turismo volverá a presionar sobre los dólares.