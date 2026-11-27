Se aproxima un diluvio histórico el viernes 27 con tormentas, hasta 100 milímetros de lluvias, caída de granizo y vientos en Misiones.

Las condiciones meteorológicas en Misiones serán hostiles durante la jornada del viernes 27.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por la llegada de una fuerte tormenta con lluvias acumuladas que podrían acumular los 100 milímetros, ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

Alerta naranja para Misiones: en qué localidades rige y cómo estará el clima

El viernes 27 será una jornada marcada por la inestabilidad para Misiones. Durante la mañana ingresarán fuertes tormentas con probabilidad de lluvias de hasta 100%, actividad eléctrica y una temperatura de 21°.

Conforme pasen las horas la temperatura escalará hasta los 25°, pero el temporal se mantendrá y podría haber caída de granizo con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en algunas localidades. Por la noche, habrá un descenso térmico hasta los 17° y la probabilidad de luvias se ubicará entre el 40% y 70% con cielo nublado.

Alerta naranja del SMN. Fuente: SMN

La alerta naranja del SMN significa que se trata de un fenómeno meteorológico “peligroso para la población, la vida, los bienes y el ambiente”. Es un nivel de riesgo importante al ubicarse por encima de la amarilla y debajo de la roja.

La alerta rige para las localidades de 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.

Se aproxima un diluvio histórico el viernes 27 con tormentas, hasta 100 milímetros de lluvias, caída de granizo y vientos en Misiones. Fuente: SMN.

Qué condiciones se esperan en la alerta naranja del SMN para Misiones

El clima se mantendrá inestable a lo largo de toda la jornada. Según detalla la página oficial del SMN, el área que abarca la alerta naranja “será afectada por tormentas aisladas fuertes y/o severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones”.

En la misma línea, podría haber granizo, ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, frecuente actividad eléctrica y lluvias acumuladas de entre 70 y 100 milímetros.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires anticipa jornadas de mucho calor. El viernes 27 comenzará con 24°, temperatura que escalará hasta los 32° cerca del mediodía y con cielo despejado. Para la noche, habrá un leve descenso en la temperatura hasta los 25° con cielo parcialmente nublado.

La mañana del sábado 28 tendrá mínimas de 21° y máximas de 33° con cielo despejado y sin probabilidades de lluvias. La noche se mantendrá parcialmente nublada con 27°.

El domingo 29 será la jornada más calurosa de la semana con una máxima de 34° donde tampoco están previstas lluvias. los vientos podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.