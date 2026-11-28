El dólar oficial hoy sábado 28 de noviembre cotiza a $ 1575 para la compra y $ 1625 para la venta.

La divisa ya acumula una suba de $ 65 en lo que va de noviembre (3,7%). En tanto, se ubica a $ 140 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 1621,80 para la venta, todavía lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1984,13.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, durante noviembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó a $ 2112,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy sábado 28 de noviembre se ofrece a $ 1675 para la compra y $ 1695 para la venta.

El paralelo ganó $ 20 durante la última semana y acumula $ 130 en lo que va del mes (cerró octubre a $ 1565). Además, se ubica $ 165 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

La brecha entre el blue y el oficial es de 4,30%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El viernes, la entidad compró u$s 61 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.698 millones. En lo que va de noviembre acumula compras por u$s 405 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 28 de noviembre

El dólar oficial hoy sábado 28 de noviembre cotiza a $ 1625 para la venta. Banco por banco, los precios son: