Ley de Defensa del Consumidor: qué cubre la garantía, cuáles son los plazos de reclamo y qué hacer si te venden un producto defectuoso.

Si compraste un electrodoméstico, un celular o una notebook y falló a las pocas semanas, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) te protege. La norma establece una garantía legal obligatoria que no depende de lo que diga el comercio .

En este marco, muchos compradores desconocen los plazos y las opciones que tienen, y terminan aceptando las respuestas del vendedor. No obstante es importante saber qué cubre la garantía, cuáles son los plazos de reclamo y qué hacer si te venden un producto defectuoso.

Cada uno de estos puntos está detallado en distintos artículos de la ley.

Qué cubre la garantía legal

El artículo 11 dice que la garantía legal cubre a las “cosas muebles no consumibles”, es decir, bienes durables, como por ejemplo heladeras, celulares, notebooks, muebles, etcétera.

“El consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato , cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento”, señala el artículo.

Esto quiere decir que la garantía legal cubre los defectos de cualquier índole que afecten el correcto funcionamiento del producto o que hagan que lo entregado no coincida con lo ofrecido, incluso si el problema era visible al comprar.

Ley de Defensa del Consumidor: qué cubre la garantía, cuáles son los plazos de reclamo y qué hacer si te venden un producto defectuoso. SIRAPHOL S.

Cuáles son los plazos de reclamo

Los plazos, que se cuentan desde la entrega del producto, son los siguientes:

6 meses para productos nuevos.

3 meses para bienes muebles usados.

Las partes pueden acordar un plazo mayor, pero nunca uno menor. “En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo”, señala el artículo.

Qué hacer si te venden un producto defectuoso

Seguí estos pasos para ordenar tu reclamo:

Guardá el ticket o la factura y el certificado de garantía, porque son tu prueba de compra. Reclamá por escrito al comercio o al fabricante y pedí la reparación gratuita. Si arreglan el producto, tienen que entregarte una constancia de reparación. Si el arreglo no resulta satisfactorio, el artículo 17 te permite pedir un cambio por otro idéntico, la devolución del dinero o una quita proporcional del precio, sin perjuicio de reclamar daños y perjuicios. Si el proveedor no responde, presentá el reclamo en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor o llamá al 0800-666-1518, de lunes a viernes de 8 a 16.

Cabe destacar que no se necesitan abogados para tramitar el reclamo: alcanza solo con ser usuario del producto. Defensa del Consumidor señala que el usuario tendrá hasta 3 años desde el incumplimiento para presentar el reclamo ante la autoridad administrativa.

En estos casos, si el incumplimiento es grave, el juez a cargo puede aplicar una multa civil a favor del consumidor, la cual se conoce como “daño punitivo” en el artículo 52 bis.

En conclusión, la garantía legal rige aunque el comercio diga que el reclamo es solo con el fabricante, ya que la ley argentina te da derechos en toda esta cadena de venta.