La planificación de las vacaciones de verano vuelve a poner en primer plano los destinos que permiten combinar descanso, naturaleza y actividades sin necesidad de concentrar el viaje en los grandes centros turísticos.

Para la temporada 2027, la página oficial de promociones de Howard Johnson reúne propuestas en distintos puntos de Argentina, desde la costa bonaerense hasta las sierras cordobesas, con alternativas para diferentes perfiles de viajeros.

Vacaciones de verano 2027 cerca de Buenos Aires: Cariló, San Pedro y Sierra de la Ventana

Entre las opciones aparece Howard Johnson Cariló, ubicado sobre la Ruta 11, en un entorno que combina campo y costa. El hotel ofrece parque, piscina, restaurante, kids club y actividades recreativas y, durante el verano, incorpora servicio de playa. La propuesta apunta tanto a familias como a parejas que buscan pasar unos días cerca del mar sin resignar servicios de descanso.

Howard Johnson, Cariló Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Otra alternativa es Howard Johnson San Pedro Marinas, sobre el río Paraná y a unos 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento cuenta con un predio de 16 hectáreas, piscinas, muelle propio, actividades náuticas, canchas y propuestas recreativas para distintas edades. El entorno permite combinar estadía, naturaleza y actividades al aire libre en una escapada de pocos días.

Howard Johnson, San Pedro Marinas Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Para quienes buscan un paisaje diferente, Days Inn Sierra de la Ventana suma una propuesta vinculada con las sierras. El hotel está ubicado frente al entorno del Cerro Tres Picos y ofrece piscinas, spa, restaurante y habitaciones con balcón e hidromasaje. En los alrededores se pueden realizar senderismo, cabalgatas, paseos por arroyos, golf y recorridos por miradores.

Vacaciones de verano 2027 en Córdoba: sierras, ríos y escapadas

La oferta también se extiende a Córdoba, una provincia que concentra destinos de naturaleza y actividades durante todo el año. Entre las opciones que aparecen en la página de promociones de verano figuran Villa General Belgrano, Villa Carlos Paz, Río Ceballos y Piedras Moras, con diferentes propuestas de estadías para la temporada 2027.

En Howard Johnson Piedras Moras, por ejemplo, el alojamiento está rodeado de sierras, río y bosques nativos y cuenta con piscinas, spa, solárium, gimnasio y espacios para familias. La combinación permite utilizar el hotel como base para descansar y, al mismo tiempo, recorrer los atractivos naturales de la zona.

Villa General Belgrano ofrece otro perfil, con un entorno serrano y propuestas pensadas tanto para escapadas como para estadías más largas. La página oficial del establecimiento incluye promociones de verano de cinco y siete noches, además de servicios para combinar alojamiento con actividades y descanso.

Destinos de naturaleza en Argentina para desconectar y hacer actividades

La búsqueda de experiencias vinculadas con la naturaleza también atraviesa la oferta turística argentina. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación informó en agosto de 2026 que durante el último receso invernal los destinos y corredores turísticos asociados con actividades naturales registraron un incremento promedio del 6% en sus ingresos.

La propia Secretaría seleccionó en 2026 ocho pueblos argentinos para representar al país en la iniciativa Best Tourism Villages, entre ellos Mar de las Pampas, Villa General Belgrano y Tafí del Valle, lo que muestra el interés creciente por destinos que combinan paisaje, identidad local y experiencias.

Para el verano 2027, la propuesta de Howard Johnson permite recorrer distintos tipos de paisajes sin reducir las vacaciones a un único formato: playa en Cariló, río en San Pedro, sierras en Córdoba y naturaleza en Sierra de la Ventana. El punto en común es una combinación de alojamiento con servicios de descanso y actividades que busca adaptarse a quienes viajan en familia, en pareja o simplemente quieren cambiar de escenario durante unos días.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.