Mientras millones de trabajadores en relación de dependencia esperan el cobro del aguinaldo de diciembre, quienes trabajan para empresas del exterior también suelen recibir un ingreso adicional de fin de año, aun cuando sus empleadores no tienen ninguna obligación legal de pagarlo.

Así lo revela un informe de Takenos elaborado a partir de los movimientos de trabajadores argentinos que cobran del exterior a través de su plataforma. Los datos muestran que cuatro de cada diez reciben en diciembre un ingreso extra y que, en la mediana de los casos, el monto total percibido ese mes equivale a 2,1 veces el de un período normal, es decir, prácticamente un sueldo adicional.

Ese ingreso extra suele destinarse a las vacaciones, los gastos de fin de año o el ahorro. Sin embargo, especialistas destacan que también puede ser una oportunidad para ordenar las cuentas y empezar a construir una estrategia de inversión de largo plazo.

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