Ley de Defensa del Consumidor: qué constancia se debe pedir una vez que se reparó el producto en garantía y por qué es clave.

El proceso de la reparación de un producto defectuoso con la garantía puede resultar engorroso en la previa; sin embargo, la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) ampara a los clientes que hayan comprado “cosas muebles no consumibles” y que no funcionen de la manera esperada.

En este contexto, un paso muy importante es exigir una constancia una vez que se reparó el producto en garantía con varios datos importantes, ya que será clave si la reparación no es satisfactoria.

Qué constancia se debe pedir una vez que se reparó el producto en garantía

Una vez que un consumidor compra un bien durable determinado en una tienda, como por ejemplo un celular o una notebook, contará con la garantía legal, la cual cubre los defectos de cualquier índole que afecten el correcto funcionamiento del producto o que hagan que lo entregado no coincida con lo ofrecido, incluso si el problema era visible al comprar.

En el momento de exigir la reparación gratuita, se debe pedir una constancia al recibir el producto reparado. El artículo 15 de la Ley de Defensa del Consumidor se refiere a este punto importante. “Cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una constancia de reparación ”, señala el artículo.

Ley de Defensa del Consumidor: qué constancia se debe pedir una vez que se reparó el producto en garantía y por qué es clave. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esta constancia deberá tener la siguiente información:

La naturaleza de la reparación.

Las piezas reemplazadas o reparadas.

La fecha en que el consumidor le hizo entrega del producto.

La fecha de devolución del producto al consumidor.

Es importante exigir al vendedor esta constancia de reparación, ya que se trata de un documento legal que prueba la reparación y puede ser utilizada en un reclamo posterior .

Por qué es clave la constancia de reparación

La constancia es clave porque servirá de comprobante a la hora de reclamar por una reparación no satisfactoria.

Según el artículo 17, el cliente que no se sienta satisfecho con la reparación para que el producto cumpla con las condiciones óptimas de su uso puede:

Pedir la sustitución del producto por otro de idénticas características . “En tal caso, el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa”, señala el artículo.

Devolver el producto en el estado en el que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente. “Conforme al precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales”, indica el artículo.

Obtener una quita proporcional del precio. “En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder”, explica el artículo.

Pasos a seguir ante la compra de un producto defectuoso

Seguí estos pasos para ordenar tu reclamo:

Guardá el ticket o la factura y el certificado de garantía, porque son tu prueba de compra. Reclamá por escrito al comercio o al fabricante y pedí la reparación gratuita. Si arreglan el producto, tienen que entregarte una constancia de reparación. Si el arreglo no resulta satisfactorio, el artículo 17 te permite pedir un cambio por otro idéntico, la devolución del dinero o una quita proporcional del precio, sin perjuicio de reclamar daños y perjuicios. Si el proveedor no responde, presentá el reclamo en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor o llamá al 0800-666-1518, de lunes a viernes de 8 a 16.