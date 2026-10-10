Muchos argentinos eligen la modalidad de voluntariado para garantizarse una estadía sin costo a cambio de colaborar en un hostel por pocas horas a la semana. En este caso, hay una oportunidad concreta en la Patagonia.

La propuesta es en El Calafate, provincia de Santa Cruz, donde busca voluntarios para sumarse a su equipo con alojamiento sin costo a cambio de 32 horas semanales de colaboración.

La convocatoria figura en Worldpackers y no exige experiencia previa. Sin embargo, los voluntarios deberán revisar la postulación, sobre todo para saber qué gastos corren por cuenta del viajante.

Qué tareas hay que hacer y cómo funciona el voluntariado

Las tareas que deberán realizar los voluntarios se centran en la limpieza y organización diaria del alojamiento sin la necesidad de que cuenten con experiencia previa.

Las tareas son las siguientes:

Hacer las camas.

Limpiar los baños.

Reponer blancos y amenities .

Mantener ordenadas las áreas comunes.

Solo se debe tener buena predisposición para seguir las pautas de trabajo y ayudar al funcionamiento de la hostería.

Buscan voluntarios para vivir en la Patagonia: ofrecen alojamiento a cambio de colaborar 32 horas semanales en una hostería y sin experiencia previa Archivo.

A cambio de las 32 horas semanales de colaboración, el voluntario recibe:

Cama en habitación del equipo , compartida con otras personas.

Desayuno gratis todos los días.

Un día libre por semana.

Internet de alta velocidad sin costo.

Descuentos en tours y excursiones de la ciudad.

Bicicletas a disposición.

En este contexto, el voluntario vive en uno de los destinos más visitados de la Patagonia, cerca del Glaciar Perito Moreno, sin pagar alojamiento.

No obstante, hay que tener en cuenta que el descanso es de un solo día por semana.

Requisitos para postularse

Las condiciones que establece la publicación son las siguientes:

Edad: más de 18 años.

Idioma: español o inglés de nivel intermedio.

Estadía: mínimo de 4 semanas.

Disponibilidad: de octubre a marzo.

Modalidad: solo admite voluntarios individuales, no parejas ni dúos.

Si bien el alojamiento no tiene costo, hay gastos que corren por cuenta del viajante: vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa no están incluidos en el voluntariado.

Cómo postularse al voluntariado

Para postularte, el proceso es el siguiente:

Crear un perfil en Worldpackers. Enviar la solicitud al anfitrión y completar la información que pida. Esperar la aprobación y confirmar el viaje dentro de la plataforma.

En conclusión, es una alternativa para conocer el sur argentino a bajo costo, siempre que se acepten las jornadas de colaboración propuestas por el anfitrión.