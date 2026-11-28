El candidato favorito para convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España creció en una aldea lluviosa donde confluyen tres ríos. Desde la casa familiar, Alberto Núñez Feijóo veía a sus vecinos al otro lado del río aunque, para llegar hasta ellos era necesario recorrer seis kilómetros a pie.

Cuando Feijóo asumió la presidencia de la Xunta de Galicia en 2009, impulsó la construcción de un puente sobre el río Miño; un proyecto que consolidó su reputación de gestor pragmático, capaz de sacar adelante las cosas. “Nunca se le ha subido el cargo a la cabeza”, comenta Rosa Caride, de 83 años, que sigue viviendo en Os Peares, donde creció Feijóo. “Cuando vuelve al pueblo, abraza a todo el mundo”, añade.

Las encuestas apuntan a que las elecciones generales del 29 de noviembre brindarán a Feijóo, de 65 años, la oportunidad de demostrar su valía en la escena nacional. Pero hay un inconveniente.

Como candidato, resulta poco carismático. Está lejos de igualar el magnetismo del presidente socialista, Pedro Sánchez o la vehemencia y el ímpetu de Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox y su probable socio de coalición.

La estrategia de Feijóo consiste en sacar provecho del descontento público hacia Sánchez. En un mitin reciente, prometió poner fin a ocho años de “corrupción, machismo, incompetencia y arrogancia”.

No obstante, su llegada al poder depende de alcanzar una mayoría junto a Vox, formación que, según los sondeos, obtendría entre el 18 y el 20% de los votos, en gran medida a costa del PP de Feijóo. El resultado podría dar lugar al primer gobierno español con ministros de extrema derecha desde el fin de la dictadura franquista; un giro drástico para uno de los últimos bastiones de liderazgo de izquierdas dentro de la Unión Europea.

“Todo gira en torno a su imagen”, afirma Diego Mo Groba, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia. “Feijóo tiene un perfil muy de gestor. Pero, hoy en día, la gente busca líderes que conecten a nivel emocional; y, en ese terreno, él carece de las herramientas, del aura y de las cualidades necesarias”, sentencia.

Si llega al poder junto a Vox, el futuro de España dependerá de si Feijóo logra contener las ideas incendiarias de este partido o si, por el contrario, decide adoptar su radicalismo polarizador.

Asimismo, aportaría un enfoque distinto en la escena internacional. Feijóo ha criticado a Sánchez por sus enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump. A diferencia de Sánchez, él no habla inglés. “Me interesan más los problemas a los que se enfrenta mi país que aprender un idioma”, declaró en un pódcast.

Su biógrafo, Fran Balado, describe a Feijóo como una persona “austera y metódica”. Durante un debate cara a cara celebrado el jueves, reprochó a Sánchez que bailara en sus mítines de campaña dos días después del accidente de un tren de alta velocidad a finales de octubre, en el que perdieron la vida 69 personas. Sánchez replicó que Feijóo “se había limitado a criticar y no había aportado ninguna propuesta”.

Nacido durante la dictadura franquista, Feijóo creció en Os Peares, donde su familia regentaba una panadería y una tienda de comestibles.

A los 10 años, sus padres lo enviaron a un estricto internado católico en León. Tras cursar estudios de Derecho, ingresó en la administración pública, ocupando cargos de responsabilidad en el sector sanitario antes de ponerse al frente del servicio de correos de España. En 2006 asumió el liderazgo del PP en Galicia y, tres años más tarde, fue elegido presidente de la Xunta, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria española.

Durante su etapa como presidente autonómico, conoció a su pareja, Eva Cárdenas, ex directiva de Inditex que estuvo al frente de Zara Home. Sin embargo, le persigue un episodio de su pasado en Galicia: unas fotografías de sus vacaciones en las que aparece sin camiseta, a bordo de una embarcación, junto a Marcial Dorado, un narcotraficante condenado. Fueron tomadas a mediados de la década de 1990, cuando Galicia era un foco del narcotráfico, y Feijóo nunca ha logrado disipar las dudas sobre su círculo de amistades. Él insiste en que, por aquel entonces, Dorado aún no había sido declarado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico, aunque sí estaba implicado en el contrabando de tabaco.

Si llega al poder junto a Vox, el futuro de España dependerá de si Feijóo logra contener las ideas incendiarias de este partido. Fuente: EFE Biel Aliño

Más importante para el PP fueron las cuatro elecciones autonómicas consecutivas en las que Feijóo obtuvo mayorías absolutas, lo que consolidó su perfil para convertirse en líder nacional en 2022.

Ante el desafío de Vox, Feijóo ha demostrado ser un “posibilista” qe se adapta a lo que resulta factible en cada momento, señala Gonzalo Caballero, que durante cuatro años fue su rival como líder de los socialistas en Galicia.

“No hay que verlo como un líder con una gran visión política, sino más bien como alguien que controla la maquinaria del PP y se adapta a las circunstancias”, señaló Caballero, actualmente profesor de Economía en la Universidad de Vigo.

Feijóo elude las etiquetas ideológicas. Ha evitado compromisos firmes sobre el aumento del gasto en defensa o la reducción de impuestos, argumentando que necesita auditar las finanzas públicas de España antes de poder tomar decisiones.

Esa ambigüedad refleja, en parte, su necesidad de captar el voto de socialistas desencantados. Pero este político, otrora moderado, también ha desplazado al PP hacia la derecha para frenar la pérdida de votos en favor de Vox.

En el debate de esta semana, Feijóo acusó a un Sánchez, que mostró una actitud pasiva, de carecer de decencia y de ser irresponsable. Asimismo, ha adoptado algunas posturas de Vox, como los recelos hacia la inmigración musulmana y la promesa de prohibir el uso de velos integrales en espacios públicos. “El PP no ignorará los riesgos que plantea el fundamentalismo islámico”, afirmó durante un mitin.

No obstante, Vox representa tanto una oportunidad como una amenaza. Feijóo ya gobierna en coalición con Vox en cuatro comunidades autónomas, y existen pocas probabilidades de que se establezca un cordón sanitario que impida su acceso al poder a nivel nacional. Tras haberse atacado mutuamente durante las elecciones de 2023, ambos partidos han suscrito un pacto tácito de no agresión, centrando sus críticas en Sánchez.

El líder de Vox, Abascal, asegura que él y Feijóo conversan con frecuencia porque consideran que es su “deber patriótico”. Por su parte, Feijóo sostiene que los enfrentamientos han cesado porque “Vox ha entrado en razón”.

Pero, para quien se define a sí mismo como pragmático, la realidad es que su ascenso a la cima podría depender de aliarse con la extrema derecha.