Con la llegada del verano, el aire acondicionado vuelve a ocupar un lugar central en los hogares argentinos. Sin embargo, al momento de elegir un equipo nuevo, una de las características que genera más dudas es la tecnología Inverter, un sistema que promete mejorar la eficiencia energética y mantener una temperatura más estable dentro de los ambientes.

A diferencia de los modelos convencionales, que alternan ciclos de encendido y apagado del compresor para regular la temperatura, los equipos Inverter pueden modificar su velocidad de funcionamiento según las necesidades de refrigeración. Esto permite ajustar la potencia de manera progresiva, evitando trabajar constantemente a máxima capacidad cuando el ambiente ya alcanzó la temperatura deseada.

Qué es la tecnología Inverter y cómo ayuda a reducir el consumo eléctrico

Según la guía Room Air Conditioners, publicada por el programa ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los aires acondicionados con compresores de velocidad variable pueden regular continuamente su funcionamiento para mantener la temperatura interior. El organismo explica que esta tecnología permite climatizar los ambientes de manera más silenciosa y reducir significativamente el consumo energético frente a los sistemas convencionales.

En este contexto, TCL incorpora la tecnología Inverter en su línea BreezeIN AI Inverter, que combina la regulación del compresor con funciones inteligentes de climatización. El equipo cuenta con el modo AI ECO, que ajusta automáticamente la frecuencia del compresor según las condiciones del ambiente para alcanzar y mantener la temperatura seleccionada con un funcionamiento más eficiente.

Un aire acondicionado y su circulación. Fuente: TCL, modificada con IA por El Cronista.

Otra de las ventajas de esta tecnología es que permite reducir las fluctuaciones de temperatura dentro de una habitación. En lugar de alternar constantemente entre períodos de refrigeración intensa y pausas, el sistema adapta su funcionamiento a las necesidades del espacio, lo que puede mejorar el confort durante las jornadas de calor prolongado.

Qué ventajas ofrecen los aires acondicionados Inverter frente a los tradicionales

La eficiencia energética no depende únicamente del tipo de compresor, sino también de las funciones incorporadas y de las condiciones de uso. En el caso del TCL BreezeIN AI Inverter, la compañía informó en noviembre de 2026 que su modo AI ECO permite alcanzar un ahorro de energía de hasta el 37%, de acuerdo con ensayos realizados por el laboratorio internacional SGS. El resultado corresponde a condiciones específicas de prueba y puede variar según el uso del equipo.

El modelo también incorpora la función I FEEL, que mide la temperatura desde el control remoto y ajusta la climatización según las condiciones del ambiente. Además, dispone de los modos frío, calor, deshumidificación, ventilación y automático, lo que permite adaptar su funcionamiento a diferentes necesidades durante todo el año.

Antes de comprar un aire acondicionado, los especialistas recomiendan comparar la eficiencia energética de equipos de capacidad equivalente, considerar las dimensiones del ambiente y evaluar las funciones disponibles. La tecnología Inverter puede representar una ventaja para quienes buscan mantener una temperatura confortable durante el verano, aunque el consumo final también dependerá del aislamiento del hogar, la temperatura seleccionada y las horas de funcionamiento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.