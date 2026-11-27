El Gobierno cerró los doce meses a septiembre de 2026 con un superávit financiero de 0,1% del PIB, y el proyecto de Presupuesto 2027 promete repetirlo con un colchón de $0,25 billones. Pero ese número tiene una trampa: no incluye los intereses que la deuda en pesos genera y no paga, porque se suman al capital y se cancelan recién al vencimiento.

Si se los computa, el superávit desaparece. Los números, construidos con los registros de la propia Secretaría de Finanzas que publica la Oficina de Presupuesto del Congreso, son elocuentes:

Resultado fiscal 2026 Fuente: Columna

Resultado financiero oficial (base caja, doce meses a septiembre de 2026): superávit de 0,1% del PIB.

Intereses en pesos efectivamente pagados en el mismo período: apenas 0,16% del PIB.

Intereses capitalizados de Lecap, Boncap, Letamar y duales, más el ajuste por CER de los bonos indexados: entre 7,7% y 9,5% del PIB.

Resultado financiero computando esos intereses, aun descontando la parte que queda dentro del propio Estado, como la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad: déficit de entre 5,3% y 6,5% del PIB.

No es una diferencia de matices. Es la distancia entre un país que dejó de gastar más de lo que recauda y uno que sigue haciéndolo, solo que ahora no lo anota.

El mecanismo es simple. Hacienda mide el resultado en base caja: un interés existe cuando se paga. Una Lecap no paga cupones, capitaliza su tasa todos los meses y devuelve todo junto al final; un Boncer ajusta su capital por inflación y lo paga al vencimiento. En ambos casos, el sistema de registro de la deuda contabiliza ese costo como mayor capital, por debajo de la línea. Y el ajuste por inflación también es interés, aunque se anote como capital.

El criterio no resiste los estándares que el propio país suscribe. El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del FMI establece que los flujos se registran en base devengado y que los datos de caja son solo complementarios. Es explícito en que los intereses se devengan de manera continua mientras la deuda está pendiente, ya se trate de letras cupón cero, instrumentos emitidos con descuento o bonos indexados. El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 dice lo mismo, y la Ley 24.156 de Administración Financiera considera ejecutado el gasto al devengarse. Es la norma internacional desde hace más de dos décadas.

El propio FMI lo dejó asentado en su último informe sobre el país agregándolo como pie de pagina y con un atenuante: incorporar por encima de la línea el componente real de los intereses capitalizados llevaría el resultado global a un déficit cercano a 0,8% del PIB. Y aun así se queda corto: lo que corresponde medir según los estándares internacionales es el defciit nominal, no el real. ¿Acaso una familia, cuando paga los intereses de la tarjeta a fin de mes, anota solo la parte que supera la inflación? Si los intereses se capitalizan, no queda reflejado en el déficit sino solamente en la deuda.

Tampoco convence el argumento de que no importa cómo se registren, porque tarde o temprano se verán como mayor deuda. La deuda bruta dejó de ser un buen termómetro. En 2025 el Tesoro usó el primer desembolso del FMI para cancelar US$12.000 millones de letras intransferibles del Banco Central, y en 2026 canceló otros US$22.000 millones con $18,4 billones de utilidades que el Central le giró, contables y no realizadas. En total, unos US$34.000 millones de deuda que se cancelaron sin ningún esfuerzo fiscal. Una deuda dentro del propio Estado se canceló contra ganancias de papel, y otra que devengaba del orden de 1% en dólares se reemplazó por deuda con el FMI que paga más de 6%. El stock baja, pero la carga de intereses futura no mejora.

Este déficit no es un accidente contable: es, en buena medida, uno de los costos de la política cambiaria. Para sostener el peso dentro de la banda, el programa combina varias herramientas. Una de ellas son las tasas en pesos por encima de la devaluación esperada. Esas tasas las paga el Tesoro, que en el último año licitó Lecap a rendimientos de entre 26% y 44% anual. Desde que los pasivos remunerados del Banco Central se trasladaron al Tesoro, el costo de absorber pesos dejó de aparecer como déficit cuasifiscal y pasó a acumularse en instrumentos capitalizables. Cambió de balance, pero no desapareció: simplemente dejó de verse en cualquiera de los dos.

Ahí está la paradoja central del programa. El Gobierno hizo un ajuste del gasto primario cercano a cinco puntos del PIB, con recortes reales en jubilaciones, universidades, obra pública y transferencias a provincias. Pero los intereses no registrados del último año son de una magnitud equivalente. Lo que se ahorró en gasto social e inversión se está gastando en intereses, que no figuran en el resultado oficial y se acumulan como deuda que vence más adelante.

El problema no es solo de transparencia. Un superávit que no existe habilita decisiones que no se tomarían con el número verdadero: bajar impuestos, prometer el fin de la emisión o presentar la deuda como sostenible. Y deja a la sociedad discutiendo un ajuste cuyo destino real no se informa.

El debate del Presupuesto 2027 es la oportunidad de corregirlo. No hace falta inventar nada: alcanza con que la ley obligue a la Secretaría de Hacienda a registrar todos los intereses devengados, incluidos los capitalizados y los ajustes por indexación, como establecen el manual del FMI y la propia Ley de Administración Financiera. También debería reprocesar los ejercicios 2024 a 2026 y publicar, durante la transición, el resultado con ambos criterios para que nadie pierda la serie.

El equilibrio fiscal es un activo que el país tardó décadas en valorar, y por eso mismo merece números que lo reflejen. Un superávit que solo existe porque los intereses se anotan como deuda no es equilibrio: es déficit diferido. Y los déficits diferidos, tarde o temprano, vencen.