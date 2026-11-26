La Ley 11.382 establece sanciones económicas y hasta 30 días de arresto para quienes arrojen, depositen o acumulen residuos en lugares no habilitados de la Provincia de Buenos Aires.

Tirar basura en la calle, abandonar residuos en terrenos baldíos o acumular desechos en espacios no habilitados puede tener consecuencias legales en la Provincia de Buenos Aires. Una normativa vigente establece sanciones económicas y hasta 30 días de arresto para quienes incumplan las disposiciones sobre los residuos.

Se trata de la Ley 11.382, que incorporó el artículo 94 bis al Código de Faltas bonaerense y determina consecuencias para quienes arrojen, depositen o acumulen basura de cualquier origen en lugares públicos o privados que no estén habilitados por la autoridad competente.

Qué dice la Ley 11.382 sobre tirar basura en la calle en la Provincia de Buenos Aires

La Ley 11.382 fue sancionada para incorporar el Capítulo VIII bis al Decreto-Ley 8031/73, correspondiente al Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires.

En particular, el artículo 94 bis establece que quienes arrojen, depositen o acumulen residuos sólidos o líquidos, o basura de cualquier origen, en lugares públicos o privados no habilitados por la autoridad competente podrán recibir una multa y una pena de arresto.

La disposición contempla dos situaciones principales:

El transporte de residuos sólidos o líquidos, o basura de cualquier origen, en vehículos de carga sin autorización de la autoridad competente.

Arrojar, depositar o acumular residuos domiciliarios o no domiciliarios en espacios públicos o privados que no estén habilitados para ese fin.

De esta manera, la normativa no se limita a los residuos domiciliarios: también incluye otros tipos de desechos, siempre que se encuentren comprendidos en las conductas descriptas por el artículo.

De cuánto son las multas por tirar basura en lugares no habilitados

Dejar residuos en terrenos baldíos, calles o espacios no autorizados puede derivar en importantes sanciones. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

El artículo 94 bis establece una sanción económica equivalente a cinco (5) a treinta (30) haberes mensuales del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Además de la multa, la normativa contempla hasta 30 días de arresto para quienes cometan estas infracciones. El importe se calcula tomando como referencia el haber mensual de la categoría policial mencionada en la legislación.

Por ese motivo, para determinar el valor económico de una sanción es necesario conocer el haber que corresponda al momento de su aplicación.

Quiénes pueden recibir hasta 30 días de arresto por arrojar residuos

La legislación alcanza a las personas que realicen alguna de las conductas contempladas en el artículo 94 bis.

Esto incluye a quienes:

Arrojen basura en terrenos o espacios públicos no habilitados.

Depositen residuos en propiedades privadas que no estén autorizadas para recibirlos.

Acumulen desechos en lugares no habilitados por la autoridad competente.

Transporten residuos sólidos o líquidos en vehículos de carga sin contar con la autorización correspondiente.

La norma contempla tanto la basura domiciliaria como los residuos de otros orígenes. Por ende, no se limita exclusivamente a quienes dejan bolsas de residuos en la vía pública.

Qué pasa cuando se arrojan residuos contaminantes en lugares no habilitados

La Ley 11.382 también incorporó el artículo 94 ter, que establece sanciones más severas para determinados supuestos.

La disposición contempla a los responsables que sean concesionarios o prestatarios de servicios públicos de recolección de residuos y aquellos casos en los que se trate de basura o residuos sólidos o líquidos contaminantes que afecten el medio ambiente.

En esas circunstancias, las sanciones previstas son:

Multas equivalentes a 30 a 60 haberes mensuales del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía bonaerense.

Arresto por 30 días.

Además, el artículo establece el decomiso de los vehículos utilizados para transportar los residuos o la basura en los supuestos contemplados por esa disposición.