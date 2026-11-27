El Al Israel Airlines comenzará a unir Buenos Aires y Tel Aviv con vuelos directos desde el domingo 29 de noviembre, en una operación que, además de transportar pasajeros entre ambos países, promete movilizar millones de dólares en turismo, hotelería, servicios aeroportuarios y actividad comercial.

Según un informe elaborado por la compañía al que pudo acceder El Cronista, la nueva ruta podría aportar unos u$s 310 millones en divisas a la Argentina durante sus primeros cinco años de actividad, a razón de u$s 62 millones anuales. De ese total, alrededor de u$s 190 millones serían ingresos adicionales que el país no recibiría sin la conexión directa.

A eso se suma el potencial de las exportaciones de carne kosher, un mercado en el que Israel ya es uno de los principales compradores de la Argentina.

El vuelo durará 16,5 horas entre Tel Aviv y Buenos Aires y una menos para el viaje de regreso a Israel . “Operaremos dos vuelos semanales utilizando nuestra nueva y avanzada aeronave Dreamliner con tres clases de servicio: Económica, Premium y Business”, informó la aérea a través de X.

La proyección contempla la llegada de unos 73.000 visitantes extranjeros en cinco años, con un gasto promedio estimado de u$s 3000 por persona en el país.

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A ese desembolso se suma el gasto operativo de la propia aerolínea en la Argentina, calculado en otros u$s 72 millones durante el mismo período . El combustible, los hoteles para las tripulaciones, los servicios de tierra, el catering, la seguridad y las tasas aeroportuarias forman parte de esa cuenta.

El efecto también alcanzaría al mercado laboral. El estudio calcula que la ruta permitirá sostener un promedio de 1575 puestos de trabajo por año, de los cuales unos 740 serían empleos directos.

El negocio de la carne kosher

Hay otro componente comercial detrás de la ruta del que hoy se habla poco: la exportación argentina de carne vacuna a Israel, impulsada por la demanda de productos kosher.

Según datos del Consorcio ABC incluidos en un informe de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), en los primeros ocho meses del año se despacharon al mercado israelí unas 42.400 toneladas de carne enfriada y congelada, un 8,9% del volumen total exportado por el país. En valor, esas operaciones representaron alrededor de u$s 480 millones, es decir, el 14,2% de las divisas generadas por las ventas externas de carne vacuna.

La diferencia entre volumen y facturación muestra el atractivo de ese destino. Mientras que China concentra cerca del 70% de los embarques argentinos y registra valores promedio cercanos a los u$s 6100 por tonelada, Israel compra menos cantidad, pero paga precios superiores. En el caso de la carne enfriada, el valor promedio informado por los exportadores fue de u$s 12.647 por tonelada, mientras que para la congelada alcanzó los u$s 12.116.

Aunque el mercado de frigoríficos representa un negocio importante para la compañía, fuentes cercanas explicaron que -debido a la duración del trayecto y las restricciones operativas- todavía no se prevé transportar carga comercial durante la primera etapa de la ruta. La compañía evaluará la posibilidad de incorporar ese servicio más adelante.

La diferencia entre ambos sentidos también es un factor que la línea aérea tiene presente. Y es que la operación presenta mayores limitaciones en el tramo Israel hacia Buenos Aires, mientras que el vuelo de regreso desde la Argentina tendría más margen de capacidad.

Dos vuelos semanales y pasajes desde u$s 1299

La ruta comenzará a operar con dos frecuencias semanales por sentido. Los vuelos partirán desde Tel Aviv los domingos y martes, mientras que desde Ezeiza serán los lunes y miércoles. La operación se realizará con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, con capacidad para 271 pasajeros y tres clases de servicio: Economy, Premium y Business.

La conexión buscará posicionarse como una alternativa competitiva para los viajes entre Sudamérica y Asia, frente a operadores como Emirates, Ethiopian Airlines y Qatar Airways.

Actualmente, los pasajes en esas compañías arrancan en torno a los u$s 1300, con trayectos que superan las 19 horas e incluyen al menos una escala.

Se trata del vuelo regular más largo de la historia de El Al. El recorrido supera los 12.000 kilómetros y permitirá conectar ambos destinos sin escalas.

En materia tarifaria, los pasajes de ida y vuelta parten de los u$s 1299 para la categoría Economy Classic, sujetos a disponibilidad y a la fecha de reserva.

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La elección de Buenos Aires también responde a un mercado de pasajeros que ya existe. Las últimas estadísticas disponibles indican que unos 50.000 israelíes viajan cada año a la Argentina, aún sin contar con un vuelo directo. Con la nueva conexión, estiman un crecimiento importante de ese flujo, ya que elimina una barrera muy grande al reducir tiempos y simplificar el viaje.

En sentido inverso, el volumen de argentinos que viajan a Israel ronda también los 50.000 anuales. A eso se suma el interés por atraer pasajeros de Uruguay y Chile, que aportan otros 20.000 viajeros por año. En total, el tráfico turístico bidireccional actual se ubica en torno a los 100.000 pasajeros anuales.

El potencial de una tercera frecuencia semanal también aparece entre las proyecciones. En caso de concretarse, podría sumar unos u$s 30 millones anuales al impacto económico estimado.