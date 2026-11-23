El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso en clase de los celulares a todos sus estudiantes. (Foto: Shutterstock)

El acné, los cambios físicos, los conflictos con los padres y los desafíos de crecer forman parte de los problemas tradicionalmente asociados con la adolescencia. Pero la tecnología sumó uno nuevo: los jóvenes tienen cada vez más herramientas para manejar e incluso invertir su dinero, aunque no siempre cuentan con los conocimientos necesarios para hacerlo. Un estudio relevó sus hábitos financieros y advierte sobre los riesgos de las recomendaciones en redes sociales, las estafas virtuales y las apuestas online.

Concepto financiero del problema de la bancarrota, el hombre joven que abre la billetera vacía se estresa para encontrar dinero para pagar el período de la hipoteca de la deuda. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El trasfondo de esta conversación es que las billeteras virtuales y las aplicaciones financieras acercaron a los adolescentes a decisiones que hasta hace pocos años parecían reservadas a los adultos. Hoy pueden pagar, ahorrar, separar dinero e incluso buscar alternativas de inversión desde el celular. Sin embargo, tener acceso a esas herramientas no significa necesariamente saber cómo utilizarlas ni cómo evaluar los riesgos que implican.

Así lo muestra la tercera edición de la investigación Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina, realizada por Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella, con el apoyo de BBVA.

El relevamiento incluyó a 4144 jóvenes de entre 14 y 19 años de todo el país y cuatro grupos focales, y permite comparar la evolución de sus hábitos entre 2022 y 2026.

Uno de los cambios más notorios se produjo en el acceso a los servicios financieros. La proporción de adolescentes que no cuenta con ningún instrumento pasó del 41% en 2022 al 9% en 2024 y al 4% en la medición más reciente. También prácticamente desapareció la diferencia de acceso entre los jóvenes de nivel socioeconómico alto y bajo.

Las billeteras digitales acompañaron esa expansión y modificaron la forma en que los adolescentes pagan y organizan sus gastos. El 63% las utiliza como medio de pago más frecuente, frente al 50% de 2024 y apenas el 11% de 2022. En paralelo, el uso del efectivo perdió participación y cayó del 42% al 26%.

Sin embargo, el acceso a estas herramientas convive con dificultades para administrar los recursos. El 21% de los adolescentes se siente plenamente confiado en sus capacidades para manejar el dinero, siete puntos porcentuales menos que en 2024. A su vez, creció del 12% al 15% la proporción de quienes reconocen que no saben cómo administrarlo y manifiestan interés en aprender.

El ahorro y las inversiones, entre los desafíos de los adolescentes

El ahorro también aparece como una práctica difícil de sostener. Si bien el 78% de los jóvenes manifiesta una actitud positiva hacia esta conducta, solo el 44% guarda una parte del dinero cada vez que recibe ingresos. Otro 34% ahorra ocasionalmente, pero reconoce que termina gastándolo.

El porcentaje de quienes ahorran sistemáticamente retrocedió cinco puntos respecto de 2024, cuando alcanzaba al 49%. El dato muestra que la predisposición a reservar dinero no siempre se traduce en un hábito sostenido.

El relevamiento incluyó a 4144 jóvenes de entre 14 y 19 años de todo el país y cuatro grupos focales, y permite comparar la evolución de sus hábitos entre 2022 y 2026. Fuente: Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella, con el apoyo de BBVA

Las diferencias socioeconómicas también persisten cuando se analiza cuánto saben los adolescentes sobre finanzas. El 57% de quienes pertenecen a hogares de nivel socioeconómico bajo presenta un conocimiento financiero bajo, frente al 40% de los jóvenes del nivel alto.

El estudio también detectó diferencias de género en la percepción de esos conocimientos. Aunque los resultados efectivos son similares entre varones y mujeres, ellos tienden a sobreestimar lo que saben: el 42% considera que tiene más conocimientos de los que demuestra, frente al 31% de las mujeres. Entre ellas, en cambio, el 26% subestima sus capacidades, contra el 17% de los varones.

El riesgo de seguir consejos de inversión en redes sociales

La expansión de las herramientas digitales también modificó las fuentes de información que utilizan los adolescentes para tomar decisiones financieras.

Los padres y tutores siguen siendo la principal referencia, mencionados por el 78% de los encuestados, pero las redes sociales y los influencers ya ocupan el segundo lugar, con el 39%. Les siguen internet (37%) y los docentes (35%).

Esta influencia también aparece cuando se consulta a los jóvenes sobre sus decisiones de inversión. Ante una situación hipotética en la que reciben una recomendación a través de un video, el 54% destinaría más de la mitad o la totalidad de sus ahorros a seguir ese consejo.

La disposición a hacerlo es incluso mayor cuando la recomendación proviene de un experto (82%) o de un familiar (77%). De todos modos, el resultado sobre los videos muestra la incidencia que puede tener un contenido digital en decisiones que comprometen los ahorros, incluso entre adolescentes que todavía tienen dificultades para evaluar sus propios conocimientos financieros.

La exposición a estafas virtuales constituye otra de las alertas del relevamiento. El 20% de los adolescentes confirmó haber recibido un intento de estafa, mientras que otro 23% no está seguro de haber atravesado una situación de ese tipo.

Entre quienes identificaron un intento, el 77% decidió ignorarlo y apenas el 21% lo reportó. La baja proporción de denuncias plantea otro desafío: no alcanza con reconocer una posible estafa, también es necesario saber cómo actuar frente a ella.

El 20% de los adolescentes confirmó haber recibido un intento de estafa Fuente: archivo El Cronista

Las apuestas online completan el mapa de riesgos. El 39% de los adolescentes tiene amigos que apostaron durante el último mes y el 6,5% reconoce haberlo hecho personalmente. Aunque la exposición a esta práctica disminuyó respecto de 2024, las apuestas deportivas ganaron terreno: pasaron del 23% al 40% de las menciones entre quienes tienen amigos que apuestan.

Además, el 37% señala que sus amigos no verifican la legalidad de los sitios en los que realizan apuestas y tampoco muestran preocupación por hacerlo. El tema tiene poca presencia en las conversaciones familiares: apenas el 4% afirma que las apuestas online forman parte de esos intercambios.