Es feriado nacional el 23 y día no laborable el 24 de noviembre para estos trabajadores.

El calendario de feriados de noviembre 2026 tendrá una particularidad en la provincia de Buenos Aires: al descanso nacional del lunes 23 se sumará una jornada especial el martes 24.

La medida fue establecida mediante la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense y permitirá extender el fin de semana hasta cuatro días consecutivos en la localidad de Arboledas, partido de Daireaux.

De esta manera, los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un descanso extendido entre el sábado 21 y el martes 24 de noviembre.

Feriado del lunes 23 de noviembre: por qué no habrá clases en Argentina

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El lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración corresponde al 20 de noviembre y fue trasladada para conformar un fin de semana largo.

La fecha está contemplada en la Ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados nacionales y fines de semana largos en Argentina.

Por tratarse de un feriado nacional, la jornada alcanza a las instituciones educativas de todo el país. Por lo tanto, los alumnos no tendrán clases el lunes 23 de noviembre.

La medida también impactará en la actividad de los organismos públicos y en los distintos sectores laborales, de acuerdo con las disposiciones correspondientes a los feriados nacionales.

Martes 24 de noviembre: qué localidades tendrán un feriado extra

El segundo descanso tendrá un alcance mucho más específico. El martes 24 de noviembre será un día no laborable en Arboledas, localidad perteneciente al partido bonaerense de Daireaux.

El motivo será el 114° aniversario fundacional de la localidad, que fue incorporado al calendario provincial mediante la Resolución 516/2026.

La normativa establece que la fecha será no laborable para la Administración Pública comprendida por la disposición y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, para el comercio, la industria y las restantes actividades privadas, la adhesión será optativa.

Quiénes tendrán feriado el martes 24 de noviembre

La disposición del Gobierno bonaerense establece diferentes alcances según el sector de actividad. Estos son los principales casos:

Administración pública: jornada no laborable para los organismos comprendidos por la resolución.

Banco Provincia: no habrá actividad presencial en las dependencias alcanzadas por la medida.

Comercios e industrias: podrán adherir al feriado, ya que su aplicación será optativa.

Sector privado: dependerá de la decisión de cada empleador.

Escuelas: el alcance de la jornada varía según la adhesión de las instituciones.

Qué feriados quedan en Argentina antes de terminar 2026

Después del fin de semana extralargo de noviembre, el calendario nacional todavía contempla otras fechas importantes antes de finalizar el año.

Los próximos descansos serán:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.

De esta manera, noviembre y diciembre concentrarán nuevas oportunidades de descanso para los argentinos, aunque algunas jornadas dependerán de decisiones particulares de cada empleador.