Los slots pueden diferenciarse por la cantidad y el tipo de líneas de pago que incorporan. En los modelos tradicionales, estas líneas representan recorridos determinados sobre los rodillos y establecen qué combinaciones de símbolos pueden generar un premio. Sin embargo, la cantidad de líneas no permite determinar por sí sola el funcionamiento matemático de un juego ni el retorno que puede ofrecer.

Según el glosario de términos de casino de Betsson Argentina, las líneas de pago son trayectorias predefinidas de los slots en las que se alinean los símbolos para formar una combinación ganadora. La cantidad de líneas y la forma en que se activan dependen de las características de cada título, por lo que no existe una única configuración para todas las máquinas.

Características de las líneas de pago

El diseño puede cambiar considerablemente entre slots. Algunas utilizan líneas fijas que permanecen activas durante cada giro, mientras que otras permiten seleccionar determinadas configuraciones. También existen títulos que directamente reemplazan las líneas tradicionales por otras mecánicas, como agrupaciones de símbolos o diferentes formas de determinar las combinaciones que pueden recibir un premio.

Esto significa que un slot con más líneas no necesariamente tiene un mayor retorno que otro con menos. La estructura de premios, el valor de la apuesta, las combinaciones disponibles y las reglas específicas del juego forman parte de un mismo sistema. Comparar solamente la cantidad de líneas puede llevar a una interpretación equivocada sobre las características de una máquina.

Betsson tragamonedas Betsson tragamonedas

En la oferta de Betsson Argentina pueden encontrarse slots con distintas mecánicas. El sitio de la marca también presenta títulos con diferentes cantidades de rodillos, líneas de pago y funciones especiales, por lo que las condiciones pueden cambiar de un juego a otro. La información específica de cada título permite conocer qué combinaciones generan premios y bajo qué condiciones.

¿Más líneas implican más ganancias?

La cantidad de líneas tampoco permite establecer cuánto dinero puede recuperar una persona. Según explicó la Comisión de Juego del Reino Unido (Gambling Commission, en inglés), el RTP, o retorno teórico al jugador, representa un porcentaje calculado sobre una gran cantidad de partidas y no indica cuánto recibirá necesariamente una persona durante una sesión determinada.

La autoridad británica también aclara que el RTP debe interpretarse como una medida de largo plazo. Por eso, dos slots pueden tener diferentes estructuras de líneas y, al mismo tiempo, presentar valores de RTP distintos. El número de recorridos utilizados para formar combinaciones no permite anticipar el resultado de una partida individual.

Otro elemento importante es el importe que se apuesta en cada giro. Cuando un slot utiliza varias líneas, el costo total puede depender del valor asignado a cada una y de cuántas se encuentran activas. De esta manera, aumentar la cantidad de líneas puede modificar el importe de una jugada sin que eso signifique automáticamente un cambio en el retorno teórico del juego.

Por eso, antes de comenzar una partida, conviene revisar la tabla de pagos y las reglas específicas del título. Allí se puede conocer qué símbolos forman combinaciones, qué funciones especiales incorpora el juego y cuál es su RTP cuando ese dato está disponible. La cantidad de líneas es solamente una de las características que intervienen en la mecánica general de un slot.

Si el juego deja de ser una elección controlada y empieza a generar dificultades en la vida cotidiana, es importante pedir ayuda profesional. En la Ciudad de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) informa la línea 0800-666-6006 para orientación ante situaciones de juego problemático y dispone de canales vinculados al juego seguro y legal. Pedir acompañamiento a tiempo puede ser una medida de cuidado personal y familiar.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.