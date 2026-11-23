Cuando se les plantea la disyuntiva concreta de reactivación económica vs. inflación, los argentinos no dudan; y la respuesta cruza prácticamente a todos los electorados. La consultora QSocial puso a los encuestados a elegir qué prefieren para el país en los próximos dos años y el resultado deja una pregunta incómoda para uno de los ejes principales del discurso de Javier Milei.

El relevamiento consultó qué preferirían los encuestados para la Argentina de los próximos dos años: el 75% optó por una economía que se reactive y genere más trabajo, aunque la inflación suba. Solo el 17% optó por que la inflación siga bajando, aunque la economía no se reactive y haya menos trabajo. El 7% no supo qué responder.

Sin embargo, otro relevamiento, el de la consultora Tendencias, refleja que el drama pasa por la fragilidad económica de los hogares: 40,1% no llega a fin de mes y 21,1% tuvo que recortar gastos para llegar. Solo 19,0% logra ahorrar. Esto explica por qué hay resistencia en torno a contener un índice —el de la inflación— que siempre fue una cuestión in extremis sensible para los argentinos con gobierno de bandera peronista.

Los votantes de Milei: optimistas, pero con reactivación primero

El informe aclara que el voto libertario se mantiene optimista respecto al resto: el 53% de los mileístas evalúa de forma positiva la economía del país y el 82% cree que dentro de un año estará mejor. Aun así, el 56% elige la reactivación en la disyuntiva planteada.

Con el 2027 en el horizonte, la paradoja del año impar empieza a asomar como una sombra que todo oscurece en los pasillos de Casa Rosada. Si la situación económica no empieza a mostrar indicios de repunte, el Gobierno corre el riesgo de languidecer en su afán de reelegir.

La encuesta que incomoda al Gobierno: qué eligen sus propios votantes entre inflación y trabajo. NA

¿Por qué la baja no se siente?

Para QSocial, parte de la explicación está en lo que la gente percibe. El 77% considera que los precios aumentaron mucho o bastante en el último mes. Por segmentos, lo piensa el 92% del PJ-Kirchnerismo, el 85% del PRO, el 85% de los independientes y el 45% de los mileístas.

La mirada hacia adelante tampoco es auspiciosa. Consultados sobre los próximos meses, el 55% cree que la inflación va a subir, el 26% que se mantendrá igual y el 14% que va a bajar. Entre quienes esperan una baja, el porcentaje es nulo en el PJ-Kirchnerismo, 4% en el PRO, 11% entre los independientes y 35% entre los votantes de Milei.

Según la consultora, la baja de la inflación es el principal activo que reivindica el Gobierno, pero ese logro no aparece en la experiencia cotidiana de los consultados. Allí yace una contradicción, puesto que el Presupuesto 2026 proyectaba para este año un 10,1% de inflación y el acumulado de los primeros 10 meses es de 26,3%.

El estudio también midió cómo perciben su situación económica personal. El 65% dice que no percibe ningún tipo de mejora, ni en el país ni en su situación. El 20% observa mejoras en la economía del país, pero afirma que todavía no llegan a su bolsillo. Solo el 13% ya experimenta mejoras claras y concretas.

Además, el 84% tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, y el 65% siente que la gente como uno pierde con el rumbo actual. Esa sensación alcanza al 74% de los votantes del PRO y al 71% de los independientes.

En la medida en que el Gobierno no logre un efecto derrame en el bolsillo y logre una reactivación del consumo, sus posibilidades de detentar un segundo mandato parecen alejarse cada vez más.