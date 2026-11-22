Registrarse en recepción, hacer un pedido en un restaurante o solicitar asistencia son situaciones habituales durante unas vacaciones. Sin embargo, para las personas con discapacidad en la comunicación, permanente o momentánea, estas interacciones pueden convertirse en una barrera y dificultar su experiencia durante una estadía.

La accesibilidad, por eso, no se limita a eliminar obstáculos físicos. También implica que cada persona pueda expresarse de acuerdo con sus necesidades, ser comprendida y recibir una respuesta. En este aspecto, distintas soluciones tecnológicas permiten generar nuevas formas de interacción.

En Argentina, Howard Johnson y Days Inn, operados por el Grupo Hotelero Albamonte (GHA), incorporaron Háblalo App, una herramienta diseñada para asistir a personas con discapacidad o dificultades en la comunicación. La iniciativa alcanza actualmente a los 42 hoteles de ambas marcas en el país.

Cómo funciona Háblalo App en los hoteles

Háblalo fue desarrollada por Asteroid Technologies, startup argentina cofundada por Mateo Salvatto. La aplicación convierte texto a voz y voz a texto en tiempo real y ofrece alternativas como frases preestablecidas y pictogramas, de manera que cada persona pueda utilizar la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Además, puede funcionar sin conexión a internet. En los hoteles, el acceso se realiza mediante códigos QR y la experiencia fue adaptada para contemplar distintas situaciones que pueden surgir durante el alojamiento.

Mateo Salvatto junto a Howard Johnson & Days Inn. Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Para implementarla, el Grupo Hotelero Albamonte trabajó junto con Mateo Salvatto y su equipo en la adaptación de preguntas, pictogramas e interacciones frecuentes dentro de un hotel. Se contemplaron situaciones en espacios como la recepción, el restaurante y el spa, buscando que una persona con dificultad en la comunicación pueda plantear una necesidad, ser comprendida por el personal y obtener una respuesta.

La utilización de la herramienta ya dejó datos concretos. Según información aportada por Howard Johnson y Days Inn, en un año se registraron más de 1.600 interacciones de huéspedes que utilizaron Háblalo App para comunicarse con el personal de ambas cadenas. La Compañía considera que esta herramienta contribuye a mejorar la experiencia de las personas con dificultades en la comunicación ya sea por una discapacidad o por una limitación en el idioma.

Una aplicación argentina que ya llegó a más de 75 países

Según la información institucional de la iniciativa, Háblalo cuenta con más de 500.000 usuarios en más de 75 países. Háblalo for Business, su solución destinada a organizaciones, trabaja con más de 40 clientes corporativos de diferentes sectores y está presente en más de 2.000 espacios accesibles.

Esta alianza fue anunciada por Alberto Albamonte, CEO y Presidente de Grupo Hotelero Albamonte, junto a Mateo Salvatto en el 2025 durante la 3° Jornada de Líderes, realizada en Days Inn Zárate. En esa presentación, el grupo señaló que Howard Johnson y Days Inn se convertían en las primeras cadenas hoteleras de Argentina en sumar Háblalo y se presentó como pionero a nivel mundial en implementar esta herramienta dentro de una cadena hotelera.

La iniciativa tiene un foco particular en las personas con discapacidad en la comunicación y sus familias, para quienes encontrar un alojamiento que contemple sus necesidades puede ser determinante al momento de organizar un viaje.

De esta manera, incorporar una herramienta de asistencia a la comunicación suma una dimensión diferente a la accesibilidad hotelera: que una persona pueda interactuar con el personal durante su estadía y desenvolverse con mayor autonomía en situaciones cotidianas.

Para más información: https://www.hjargentina.com/alianza-con-hablalo-app