A diferencia de Adecoagro, que quiere quedarse con las plantas y las marcas de SanCor, una propuesta reciente en el juzgado que tramita la quiebra de la cooperativa plantea una salida distinta.

Tres lácteas propusieron una salida legal que busca mantener en funcionamiento parte de su estructura industrial mientras avanza el proceso de venta de los activos productivos.

Milkaut, Punta del Agua y Failar presentaron ante el juzgado que tramita la quiebra de la cooperativa distintas propuestas para celebrar contratos de fasón, un esquema por el cual SanCor continuaría elaborando productos en sus propias plantas con materia prima aportada por las compañías interesadas.

El objetivo común es evitar que las fábricas pierdan actividad mientras se define su destino y, al mismo tiempo, generar ingresos para la masa de acreedores.

La presentación fue realizada en forma individual por las tres empresas y tiene como marco la resolución judicial del 6 de noviembre de 2026. Los escritos dejan expresamente aclarado que no existe entre Milkaut, PDA y Failar ningún acuerdo, asociación o joint venture para actuar en conjunto.

Por un lado, las empresas buscan aprovechar capacidad industrial existente para ampliar o sostener sus propios negocios sin asumir la compra inmediata de las plantas. Por el otro, para SanCor y sus acreedores, el fasón permitiría mantener activas instalaciones que forman parte del proceso de enajenación , generar ingresos operativos y preservar el valor de los activos mientras continúa la licitación.

Los tres escritos remarcan que el esquema no requeriría que SanCor realice inversiones de capital propio para poner en marcha las operaciones propuestas.

Ninguna de las tres compañías condiciona la celebración del contrato a quedarse con las marcas SanCor o con el resto de las marcas que pertenecen a la quiebra.

En todos los casos, el modelo parte de una relación industrial: la empresa interesada aporta la materia prima, SanCor presta el servicio de elaboración y los productos terminados quedan bajo propiedad de quien aportó los insumos.

Esto permite separar el uso de la capacidad productiva de la discusión sobre la propiedad de las plantas y de las marcas que forman parte del proceso de venta.

La propuesta de Milkaut se concentra en la planta de Gálvez, en la provincia de Santa Fe. Allí plantea que SanCor elabore, envase y entregue productos a partir de materia prima provista por Milkaut, destinados a comercializarse con las marcas Milkaut o Ilolay. El esquema contempla queso en hebras, queso feteado, queso trozado y quesos procesados. La empresa estima que podría entregar hasta unas 200 toneladas mensuales de queso semiduro, mientras que SanCor debería garantizar capacidad suficiente para atender esa demanda.

La contraprestación por el servicio de fasón se calcularía sobre una referencia vinculada al precio de la leche. La compañía propone pagar mensualmente el equivalente en pesos al valor de un litro de leche por cada kilogramo de producto entregado en la planta durante el período correspondiente.

Milkaut innovó con sus potes color azul cuando la tradición del sector era pintar todo de blanco.

El contrato de Milkaut tendría una duración de seis meses , aunque la compañía podría terminarlo anticipadamente si la planta de Gálvez fuera adjudicada antes de que finalice ese período.

Punta del Agua propone un esquema de mayor alcance geográfico y con un volumen de materia prima mayor. La compañía plantea utilizar la planta de Balnearia, en Córdoba, para elaborar queso barra y recurrir a las instalaciones de Sunchales, en Santa Fe, y Devoto, en Córdoba, para producir leche en polvo entera.

En todos los casos, los productos llevarían marcas propias y la leche cruda necesaria para el proceso sería aportada por la empresa.

El esquema económico presentado por PDA también está definido de manera diferente según el producto. Hay diferente compensación según se trate de leche en polvo o queso.

Para la elaboración de queso barra Punta del Agua contempla procesar 210.000 litros semanales. Para la leche en polvo plantea otro volumen equivalente: otros 210.000 litros por semana. En total, el esquema supone procesar alrededor de 420.000 litros de leche cruda semanales, y SanCor debería asegurar capacidad suficiente en las plantas para absorber ese volumen.

PDA también deja abierta la alternativa de incorporar al esquema productivo la planta de La Carlota, en Córdoba.

Esa posibilidad queda condicionada a verificar la viabilidad técnica, económica y operativa de poner nuevamente en funcionamiento el establecimiento.

La tercera propuesta es la de Failar, conocida por la marca La Tarantela , que parte de una relación comercial ya existente con SanCor y busca ampliarla mediante nuevos servicios de fasón.

La empresa propone utilizar la planta de Devoto para elaborar crema, manteca y queso crema a partir de materia prima propia. Además, manifiesta su interés en extender el esquema a la planta de San Guillermo, en Santa Fe, para producir queso cremoso, port salut y muzzarella, aunque esta segunda alternativa queda sujeta a la verificación de la viabilidad técnica y operativa de la planta y a un acuerdo posterior sobre las condiciones económicas y comerciales.

Failar estima que podría destinar aproximadamente 100.000 litros de crema mensuales en Devoto para elaborar manteca, queso crema y crema de leche.

Prohibición a los viajeros provenientes de la Unión Europea que intenten ingresar al país con productos cárnicos o lácteos. Fuente: archivo.

En el caso de la crema y el queso crema, SanCor retendría el 10% de la producción.

En San Guillermo, en cambio, Failar no fija todavía un precio ni un volumen cerrado. La empresa propone acordar con SanCor las condiciones sobre la base de la capacidad productiva de la planta, las características de los productos y las condiciones técnicas y operativas del establecimiento. El objetivo, según el escrito, es alcanzar valores de mercado que permitan desarrollar una operatoria económicamente sustentable para ambas partes. La propuesta, por lo tanto, deja abierta una segunda etapa de negociación si la planta resulta técnicamente apta para incorporarse al esquema.

Los tres contratos propuestos tendrían, como regla general, una duración de seis meses y contemplan la posibilidad de una terminación anticipada si la planta correspondiente fuera adjudicada antes dentro del proceso de venta de activos productivos.

Milkaut, Punta del Agua y Failar plantean que actuarían como terceros independientes que contratan un servicio industrial y que no asumirían las obligaciones vinculadas con los trabajadores de SanCor afectados a las plantas.

La materia prima que aporten Milkaut, PDA o Failar y los productos que resulten del procesamiento continuarían siendo propiedad de cada una de esas compañías y no integrarían el activo de la quiebra.

El fasón ofrece una alternativa para acceder a capacidad industrial ya instalada sin asumir, al menos en esta etapa, la compra de los establecimientos ni los pasivos históricos de SanCor.