Cada vez más argentinos eligen la modalidad de voluntariado para garantizarse una estadía a cambio de colaborar en el lugar por pocas horas a la semana. En este caso, hay una oportunidad concreta en la Patagonia chilena que, por sus paisajes naturales, visitarlo puede salir caro.

En este marco, un parque natural privado en Lonquimay, abrió una convocatoria para recibir voluntarios.

La propuesta está en Worldpacker, la plataforma de viajeros que conecta voluntarios con anfitriones.

Cómo funciona el voluntariado en el parque natural Lonquimay

Los voluntarios deben colaborar 30 horas semanales y tienen dos días libres para recorrer el lugar de 500 hectáreas y disfrutar de la naturaleza.

Según la publicación, las tareas se centran en jardinería, construcción y reparación.

Buscan voluntarios para vivir en la Patagonia chilena: ofrecen alojamiento gratis a cambio de 30 horas semanales de colaboración. doyouknowchile

Estas son las actividades

Jardinería : plantar, cultivar y mantener espacios verdes.

Construcción y reparación: ayudar con varios trabajos de reparación o construcción.

“Es un parque de 500 hectáreas, hacemos actividades de educación, geología, ecoturismo y protección. Nuestros voluntarios trabajan con nosotros en senderos, domos, huertas y otras actividades”, señala la publicación.

Este intercambio de colaboración por hospedaje es ideal para los que viajan con un presupuesto ajustado o buscan aventuras nuevas a lo largo de Sudamérica.

A cambio de esta colaboración, el anfitrión ofrece:

Habitación compartida : una cama en un cuarto compartido con otros viajeros.

Desayuno, almuerzo y cena : las comidas principales son gratis cada día de la estadía.

Lavandería : se podrá lavar su ropa sin costo.

Tours y excursiones : paseos, excursiones, caminatas y tours por la ciudad gratis.

Bicicletas : están disponible las 24 horas y sin costo.

Clases de idiomas : clases de idiomas gratis.

Cocina : se podrá utilizar la cocina de manera libre.

Internet: el lugar cuenta con un internet para los que trabajan de manera remota.

Al finalizar con el voluntariado, que puede durar de 4 a 12 semanas según la voluntad de la persona, se le entregará un certificado de culminación una vez finalizada la experiencia.

Los requisitos para postularse al voluntariado

Para presentar la postulación, la persona debe:

Tener entre 18 y 60 años.

Contar con un nivel de inglés o español fluido.

Cabe destacar que la convocatoria no acepta dúos o parejas. Hay disponibilidad desde octubre del 2026 hasta marzo del 2027. No obstante, primero lo debe confirmar el anfitrión.

Cómo anotarse en el voluntariado

En primer lugar, la persona debe crearse un perfil en Worldpacker, ingresar a la publicación y enviar una solicitud. Por último, el anfitrión decide si acepta al postulante o no.

Cabe destacar que no todo está incluido: los pasajes, los seguros de viaje, el transporte interno y el costo de la visa corren por cuenta de cada voluntario. Asimismo, se aconseja ver las reseñas de otros voluntarios sobre el anfitrión, las fechas disponibles y el costo del viaje a Lonquimay, Patagonia chilena.