El SMN emitió avisos una alerta para el inicio de la semana ante la llegada de tormentas en San Luis y Córdoba

El inicio de la semana estará marcado por condiciones de marcada inestabilidad en el centro del país. De acuerdo con el sistema oficial de Alertas y Advertencias emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas para este lunes 23 de noviembre de 2026 que alcanzará a sectores de Córdoba y San Luis.

Según los reportes meteorológicos oficiales, el fenómeno provocará tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo, antes de dar paso a una mejora temporaria de las condiciones hacia el martes 24.

Cómo estará el tiempo y qué zonas están bajo alerta en Córdoba

En territorio cordobés, el aviso de nivel amarillo del SMN abarca específicamente a la Zona baja de Calamuchita y la Zona baja de Santa María durante la madrugada y la mañana del lunes 23 de noviembre.

Para esa franja horaria, el organismo prevé tormentas aisladas (algunas fuertes o localmente severas) con acumulados de precipitación estimados entre 30 y 70 milímetros, valores que pueden ser superados de manera puntual, antes de que el nivel de alerta descienda a verde hacia la tarde y la noche.

Por su parte, en Córdoba capital, el pronóstico extendido marca una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 28°C para el lunes 23, con probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40% sostenida durante todo el día (16°C en la madrugada, 20°C por la mañana, 28°C por la tarde y 24°C por la noche) y vientos leves de entre 0 y 22 km/h.

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 23 de noviembre de 2026 que alcanzará a sectores de Córdoba y San Luis. Fuente: SMN

Hacia el martes 24 de noviembre, el cielo permanecerá mayormente nublado con una mínima de 18°C, una máxima de 29°C y probabilidad de lluvias casi nula (0% a 10% en la primera mitad del día y 0% hacia la tarde y noche).

Qué pasará en San Luis con las tormentas de este lunes 23

En la provincia de San Luis, la alerta amarilla por tormentas se extenderá durante tres tramos consecutivos del lunes 23 (madrugada, mañana y tarde) sobre la Zona baja de Coronel Pringles y la Zona baja de General Pedernera.

En esa área se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con ráfagas intensas, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, también susceptibles de ser superados de forma local.

En la capital puntana, San Luis, la jornada del lunes presentará una mínima de 15°C y una máxima de 22°C, con tormentas fuertes desde la madrugada hasta la tarde (con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%) y tormentas aisladas hacia la noche (10% a 40% de probabilidad y 18°C), sumando ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h desde la tarde.

Para el martes 24 de noviembre, volverá el buen tiempo con cielo parcialmente nublado, una mínima de 15°C, una máxima de 26°C y 0% a 10% de chance de precipitaciones, aunque persistirán las ráfagas de 42 a 50 km/h.