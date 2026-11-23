El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes 23 de noviembre en la provincia de San Luis.

El alcance de la alerta varía según la localidad y el avance de los fenómenos meteorológicos a lo largo de la jornada. Por esta razón, el organismo recomienda revisar el mapa oficial antes de salir de casa.

Alerta amarilla por tormentas en San Luis: cuándo comenzará y cuánto durará

El SMN emitió una alerta amarilla para la mañana, tarde y noche de este lunes 23 en San Luis. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

De acuerdo con el sistema de Alertas y Advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nivel amarillo se extenderá durante gran parte del lunes en San Luis: mañana, tarde y noche .

Entre los principales riesgos se encuentran la caída ocasional de granizo, las ráfagas intensas, la frecuente actividad eléctrica y las precipitaciones abundantes en lapsos breves.

En cuanto a los acumulados, se estiman valores de entre 20 y 40 milímetros de lluvia, aunque estos registros podrían ser superados de manera puntual en determinadas localidades.

Granizo, actividad eléctrica y ráfagas: cómo serán las tormentas en San Luis

El pronóstico anticipa un episodio de inestabilidad que podría generar complicaciones en diferentes sectores de la provincia.

Según las advertencias meteorológicas, las tormentas estarán acompañadas por:

Lluvias intensas: se esperan acumulados de entre 20 y 40 mm en las zonas alcanzadas por el aviso.

Granizo ocasional: no se descarta la caída de piedras durante el desarrollo de las tormentas.

Fuerte actividad eléctrica: podrían registrarse descargas frecuentes durante los episodios de mayor intensidad.

Ráfagas de viento: se prevén vientos fuertes capaces de provocar la caída de ramas y el desplazamiento de objetos.

Abundante caída de agua: las precipitaciones podrían concentrarse en períodos cortos y generar anegamientos temporarios.

Qué significa la alerta amarilla del SMN y cuáles son las recomendaciones

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas .

Ante la llegada de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar precauciones para reducir inconvenientes: