Tras una década sin oposición, Gianni Infantino enfrentará por primera vez a otros candidatos en las urnas en medio de la polémica por fondos privados, cuestionamientos a la legalidad de su cuarta candidatura y la ruptura con las potencias del fútbol europeo.

El 2027 también será un año electoral para la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA). El suizo italiano buscará ser reelegido durante las jornadas del 77° Congreso a celebrarse el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

En 2016, en Zúrich, Infantino obtuvo 115 votos tras la renuncia de Joseph Blatter, luego de trascender el escándalo de corrupción conocido como FIFAgate. En 2019 y 2023, fue reelegido ante la ausencia de postulantes opositores.

Días atrás, desde su cuenta de Instagram, Infantino escribió: “La elección presidencial de la FIFA es una celebración de nuestros valores futbolísticos democráticos y quiero desearles lo mejor a todos los candidatos que se presentan”.

Y completó su mensaje con buenos deseos: “Que éste sea un período electoral de ideas positivas -para el mejoramiento de nuestro fútbol mundial- llevado a cabo con honor, respeto y con el espíritu de juego limpio que nuestro deporte representa”.

Al finalizar el Mundial 2026 (EE.UU.-MEXICO-CANADA), “el más grande de la historia”, con u$s 15.000 millones recaudados, nadie se atrevía a discutirle a Infantino su reelección. Sin embargo, una filtración en los medios sobre el programa FIFA Forward Enterprise (FFE), desató una catarata de críticas y oposiciones, especialmente de la poderosa confederación europea (UEFA), integrada por 55 asociaciones.

Gianni Infantino enfrentará por primera vez a otros candidatos en las urnas por la presidencia de la FIFA EFE

Hacia fines de julio, este programa que había sido resguardado con secretismo extremo, se hizo viral en las redes. Y así, vio la luz el inminente proyecto FIFA para captar unos u$s 20.000 millones , bjo el asesoramiento de JP Morgan, con participación de Thrive Eternal y Thrive Capital, firmas ligadas a Joshua Kushner, empresario vinculado al presidente de EE. UU. Donald Trump.

En base a ese plan, se cederían derechos hasta un 20% a inversores privados, para comercializar los torneos organizados por la FIFA, incluidos los campeonatos mundiales.

El rápido impacto negativo obligó a Infantino a desistir públicamente de esta iniciativa megamillonaria, reconociendo que su liderazgo corría peligro.

Los números del balance 2025 (Fuente: FIFA)

9479: Activos totales a 31 diciembre de 2025 (millones de U$S)

6948: El 73 % del total de activos fue efectivo y activos financieros (millones de U$S)

2699: Reservas (millones de U$S)

Infantino vs Blattter y la lluvia de dólares

El 20 de julio de 2015 en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, una escena tragicómica se transformó en icónica. El actor británico Simon Brodkin (conocido por su personaje Lee Nelson) irrumpió antes del inicio de una conferencia de prensa del entonces presidente Joseph Blatter.

En señal de protesta lanzó fajos de dólares falsos al aire denunciando con ironía un soborno para asegurarle la sede del Mundial 2026 a Corea del Norte. Inmediatamente, Brodkin fue retirado de la sala por personal de seguridad para ser interrogado en una dependencia de la policía suiza. El mismo día recuperó su libertad y regresó al Reino Unido, dado que el “pasar sin permiso” (trespassing) a una propiedad privada, es calificado como delito menor por la ley suiza.

Los postulantes a la presidencia de la FIFA

El jueves pasado, la FIFA oficializó a los candidatos que se postulan a la presidencia: el francés Philippe Diallo (63), abogado, con pasado en las inferiores del Nantes, actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol, exdirector general de la Unión de Clubes Profesionales de Fútbol (UCPF) durante casi tres décadas y consejero de la Liga Francesa de Fútbol Profesional (2009-2021).

El japonés Kohzo Tashima (69), exjugador de la Selección de su país y presidente de la Asociación de Fútbol (JFA), distinguido como presidente honorario; integrante del Consejo de la FIFA desde 2015.

Las candidaturas deberán ser admitidas por la comisión electoral de la FIFA, en una decisión que habrá de conocerse a más tardar el 18 de febrero.

La postura de la Federación Inglesa (FA)

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha evaluado impugnar la elegibilidad de Gianni Infantino para un cuarto mandato como presidente de la FIFA, según publica BBC Sport. Al mismo tiempo, la FA ha confirmado su apoyo al candidato Philippe Diallo. Infantino impulsó el límite de tres mandatos cuando reemplazó a Sepp Blatter, pero en 2022, el consejo de la FIFA consideró que su primer período en el cargo (2016-2019), no debía computarse, ya que correspondió al mandato inconcluso de Blatter tras su renuncia.

La agrupación de derechos humanos Fair Square le requirió a la FA la impugnación formal de la candidatura de Infantino, sosteniendo que era “contraria al espíritu y propósito” de los estatutos FIFA. La presidenta de la FA, Debbie Hewitt, respondió que “se ha explorado la posibilidad de impugnar la elegibilidad del Sr. Infantino para presentarse a un nuevo mandato como presidente de la FIFA, pero no se considera que tal impugnación garantice el resultado deseado”. Y concluyó: “Tras haber analizado el proceso en detalle, no creemos que una impugnación tenga éxito”.

Este caso encuentra una misma contradicción en el espejo de la UEFA, tras la reciente decisión su actual presidente, el esloveno Aleksander Ceferin, de presentarse a un 4° mandato, revirtiendo su anterior postura.

En octubre, Ceferin dio marcha atrás al anunciar su nueva postulación a las elecciones de abril 2027.

Esto fue posible gracias a una reforma de los estatutos UEFA en el 48°Congreso de París en 2024, cuando se aprobó la exclusión de su primer período parcial (2016-2019) del límite de tres mandatos consecutivos.

En 2016, Ceferin reemplazó a Michel Platini, con salida forzada bajo sospechas de incumplir deberes éticos (a igual que Blatter) en el marco del FIFAgate.

En definitiva, Ceferin recorrió la misma vía que Infantino para ser reelegido por un 4°mandato. Conclusión: la UEFA adolece de ilegitimidad de origen para impugnar.

Con el apoyo de las confederaciones de Sudamérica, África, Asia, Árabe, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Infantino tendría hoy asegurada su reelección con unos 150 votos estimados.

Con los pies en el barro

Así como en las sociedades democráticas postmodernas, en el mundillo del fútbol también se enfrentan grupos con posiciones antagónicas.

Mientras unos pujan por revolver entre las miserias del pasado, otros intentan escribir una historia propia de superación.

No existen términos medios. Tampoco queda espacio para la tibieza. En medio del camino pantanoso y por fuerza del espíritu de sobrevivencia, las reglas suelen cambiarse sin temor a embarrarse más de la cuenta.

Al célebre escritor irlandés George Bernard Shaw (1856-1950) se le atribuye una frase muy popular en los círculos políticos anglosajones: “Nunca luches con un cerdo en el barro; ambos se ensuciarán, pero al cerdo le gusta”.