La inteligencia artificial está abriendo una nueva etapa para las empresas. Más allá de responder consultas o generar contenido, hoy permite intervenir en procesos concretos, automatizar tareas y desarrollar herramientas a medida de cada organización. En ese escenario, los agentes de IA aparecen como el próximo salto para optimizar operaciones, mejorar la atención al cliente y acompañar el crecimiento de los negocios.

Para entender qué implica este cambio, El Cronista dialogó con Roberto “Roby” Cibrián Campoy, cofundador y CEO de Uami, la compañía que creó junto a Ignacio “Nacho” Sierra para diseñar e implementar soluciones de inteligencia artificial, desde agentes inteligentes hasta automatización de procesos. Empresario y emprendedor tecnológico con más de cuatro décadas de trayectoria, Cibrián Campoy fue uno de los fundadores de El Sitio, una de las compañías pioneras de Internet en América Latina. Su experiencia en la llegada de la web le da un punto de comparación singular para analizar el momento actual.

- ¿Por qué las empresas no deberían esperar a ver qué pasa antes de invertir en IA?

- Porque hoy cada empresa tiene un competidor que se está creando y que hace lo mismo, pero con un modelo agéntico. Ya hay quienes miran un negocio de 200 personas y dicen: lo resolvemos con una o dos que manejan todo y vendemos lo mismo a cien veces menos de valor. Y surge un competidor en cada rubro, porque un joven quizás no tiene experiencia en manejar supermercados, pero hoy esos 40 años de experiencia se resumen en un minuto: se le pide a un agente toda la experiencia y se arma un modelo agéntico para un supermercado, con su logística y su distribución.

Cuando arrancó Internet les propuse a los de Blockbuster, en Estados Unidos, armar un canal de streaming. Era Netflix, pero Netflix estaba a ocho años de existir. Me decían que su competencia no hacía nada. Les advertí lo mismo que digo ahora: puede haber un competidor que se está creando y que no conocés. Apareció Netflix, de la nada, y se acabó Blockbuster.

Cibrián Campoy asegura que la IA agéntica puede acelerar el surgimiento de nuevas empresas.

- ¿Qué paralelismo podés encontrar entre aquella época y la actual?

- En ambas se venía algo disruptivo, que iba a cambiar las reglas del juego, un espacio potencialmente infinito para crear. Pero hay diferencias grandes. En 1996, cuando empezamos con El Sitio, en Argentina había apenas 20.000 usuarios de Internet; hoy todo el mundo usa IA. La otra es que las empresas que iniciaron Internet, como Amazon o Google, tenían un riesgo enorme porque no tenían caja. Hoy, la IA la manejan tres o cuatro compañías con cajas infinitas. Puede haber una burbuja en las valuaciones, pero no que, si el mercado se cae, la empresa desaparezca, como pasó en 2000.

- ¿Qué es exactamente un agente y qué problemas resuelve en una empresa?

- Es una entidad entrenable a la que se le da una base de información y ciertas capacidades de decisión. Puede atender como un vendedor en una tienda online: alguien dice que tiene un living grande con mucha luz y necesita un televisor, y entiende que conviene recomendar uno resistente al brillo. También puede cerrar un carrito de compras o modificar un pedido. Después se llega al modelo agéntico, con varios agentes, uno por área, que se relacionan entre sí. En nuestra empresa somos 11 personas y cada una entrenó a su clon. Hoy trabajamos con INECO en la administración de cirugías y con Sheraton en la comanda de sus restaurantes. Estas soluciones sirven para cualquier empresa: pequeña, mediana o grande.

- ¿Dónde se traza la línea entre lo que se delega a un agente y lo que no?

- No concebimos una IA sin humanos. Un clon no puede existir sin que su dueño lo supervise. Lo que cambia es el rol: antes, para preparar el reporte de unas reuniones, llamaba al gerente comercial o le mandaba un WhatsApp; hoy se lo pido a su agente. Esa persona tiene más tiempo para crear valor. El qué, ahora, es más importante que el cómo: lo que cuenta es qué se le ocurre a uno hacer.

- ¿Cómo se emprende en IA con gigantes como OpenAI, Google o Meta?

- Es la teoría de los bloques superpuestos. El primero fue Internet: si se acaba, se acaba la IA. Después vinieron la nube, el big data y el machine learning, mucho antes de ChatGPT. Los gigantes que desarrollan los modelos de lenguaje son el cuarto bloque, y sobre ellos nos montamos nosotros, como Lovable o Replit. Uami ofrece soluciones que pueden funcionar con cualquier modelo, y apuntamos al cliente minorista, que no es el foco de los grandes.

Ahí viene nuestro producto Cosmos: como las personas somos torpes para explicarle a la IA lo que queremos, es una IA que entrevista al cliente y encarga una aplicación a un equipo de IA programadoras, sin un humano en el medio. En una entrevista de cinco minutos uno descubre que no sabía ni el 10% de lo que quería, y en media hora la aplicación está hecha.

- ¿Qué cambió en la forma de crear productos con la IA?

- Antes se necesitaba un equipo de cinco o seis programadores para hacer un proyecto que demandaba un año y tenía un costo alto; hoy eso se hace en tres días, literal. En ese camino alucinante uno va obteniendo aplicaciones que ayudan a las empresas y a las personas a hacer cosas inimaginables. Mi generación trabajaba sábados y domingos; yo no trabajo, disfruto. La tecnología me hace disfrutar como un chico.

- ¿Qué consejo les deja a los emprendedores?

- Que sean creativos y exploradores, que es lo que mantiene vivo a un emprendedor. Parecen cosas simples, pero implica querer descubrir algo nuevo todos los días y crear opciones con lo que se descubre. Es un círculo virtuoso. No existe emprendedor que no sea explorador: si alguien dice que no le gusta investigar y que le gusta lo que hay, nunca va a dar.