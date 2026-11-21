La inversión hotelera empieza a mirar más allá de los grandes centros turísticos y pone el foco en ciudades vinculadas con las economías regionales. De acuerdo con la información compartida por Grupo Hotelero Albamonte (GHA), propietario de Howard Johnson y Days Inn, el desarrollo de nuevos destinos, el crecimiento del negocio corporativo y una demanda orientada hacia las experiencias generan oportunidades en diferentes puntos de Argentina y también en países limítrofes.

Pilar, Buenos Aires Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Cuánto se necesita para invertir en un hotel

Según Grupo Hotelero Albamonte (GHA), construir un hotel requiere una inversión estimada de entre US$ 4 millones y US$ 6 millones por establecimiento, aunque el monto final depende de la escala del proyecto, la cantidad de habitaciones y los servicios que demande cada mercado. La Compañía señala que pone el foco principalmente en Argentina y los países limítrofes al analizar oportunidades para el desarrollo hotelero.

Uno de los ejes de esa estrategia son las economías regionales. Alberto Albamonte sostiene que todavía existen ciudades importantes del interior argentino donde falta una propuesta integral capaz de combinar alojamiento, gastronomía, eventos y servicios de bienestar. La búsqueda se orienta a lugares estratégicos desde el punto de vista económico, con especial atención al turismo corporativo.

El perfil de quienes deciden colocar capital en este negocio también es diverso. La empresa explica que sus inversores no necesariamente provienen del turismo, sino que llegan desde otras actividades exitosas y encuentran en la hotelería una posibilidad de diversificación. “Todos nuestros inversores vienen de otras actividades, actividades diversas y muy exitosas, donde ven en la hotelería con nuestras marcas un potencial de desarrollo en las economías regionales”, explicó Alberto Albamonte a El Cronista.

Days Inn Zárate, Buenos Aires Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

El turismo corporativo gana peso en el negocio

Dentro de esta estrategia, los viajes laborales ocupan un lugar central. De acuerdo con los datos aportados por la compañía, el segmento corporativo representa el 70% de la facturación de sus hoteles. No se trata únicamente de brindar alojamiento a ejecutivos y colaboradores: eventos, convenciones, gastronomía y viajes de negocios forman parte de la ecuación de estos establecimientos.

Las empresas necesitan hospedaje para quienes viajan por trabajo, pero también espacios donde puedan realizar encuentros, lanzamientos y actividades de networking. Para el grupo, combinar estos servicios permite ampliar las fuentes de ingresos y disminuir la dependencia exclusiva del turismo vacacional, uno de los factores que intervienen en el análisis de ciudades con potencial para nuevos proyectos.

Resistencia, Chaco Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

El enfoque explica por qué el interior aparece dentro del radar para futuras inversiones. La estrategia planteada por Grupo Hotelero Albamonte (GHA) vincula las oportunidades hoteleras con el desarrollo económico de cada región, el movimiento corporativo y la posibilidad de incorporar distintos servicios dentro de un mismo establecimiento. Así, alojamiento, eventos, gastronomía y bienestar pueden formar parte de un mismo modelo de negocios.

La empresa plantea, en definitiva, un escenario en el que la hotelería puede funcionar como alternativa de inversión para empresarios provenientes de otras actividades y como vehículo para desarrollar nuevas plazas vinculadas con las economías regionales.

Para consultas sobre inversiones hoteleras, el material de Grupo Hotelero Albamonte (GHA) señala el correo desarrollo@hojoar.com y la sección de franquicias de su sitio oficial como canales de contacto: www.hjargentina.com/franquicias

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.