Aunque los comprobantes de Mercado Pago puedan parecer auténticos, hay un único detalle que permite detectar una posible estafa antes de entregar un producto.

Las estafas con tickets falsos se volvieron una de las modalidades más utilizadas por los delincuentes para engañar a vendedores. A simple vista, el comprobante puede parecer real: tiene el logo de la plataforma, el monto de la operación e incluso los datos del supuesto comprador.

Sin embargo, existe una señal que casi nadie revisa y que puede evitar una pérdida de dinero.

La señal que revela que un comprobante de Mercado Pago es falso

Según recomienda Mercado Pago, ningún comprobante, captura de pantalla o imagen enviada por WhatsApp confirma que un pago fue realizado.

La única forma de comprobar que una transferencia o un pago son reales es ingresar a la aplicación y verificar que el dinero figure acreditado en la sección “Actividad”.

Si la operación no aparece registrada allí, el vendedor no debería entregar el producto, aunque el comprobante parezca completamente auténtico.

Comprobantes de Mercado Pago. mercado pago

Cómo funciona esta estafa

En muchos casos, los estafadores utilizan imágenes editadas o aplicaciones que imitan la interfaz de Mercado Pago para generar comprobantes falsos.

Luego muestran esa supuesta confirmación al vendedor y suelen insistir en retirar el producto de inmediato, asegurando que la acreditación demorará algunos minutos.

Sin embargo, si el dinero nunca aparece reflejado en la cuenta, significa que la operación no fue realizada.

Qué recomienda Mercado Pago para evitar fraudes

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de estafas, la plataforma aconseja:

Verificar siempre que el dinero figure acreditado en la sección Actividad.

No confiar únicamente en capturas de pantalla, comprobantes enviados por mensaje o correos electrónicos.

Esperar la confirmación dentro de la aplicación antes de entregar un producto o concretar una venta.

Descargar Mercado Pago únicamente desde las tiendas oficiales para evitar aplicaciones falsas.

Antes de cerrar cualquier operación, Mercado Pago recuerda que la acreditación del dinero en la cuenta es la única confirmación válida de que el pago se realizó correctamente.