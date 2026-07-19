El otro Mundial: cómo Messi y la Selección se adueñaron de la atención del mundo

En esta noticia Cambio de rutinas

El Mundial no solo paraliza al país durante 90 minutos. También modifica hábitos de consumo. En la previa del partido entre la Argentina e Inglaterra, las compras online de productos retro vinculados a Diego Maradona y al Mundial de México 86 crecieron 32% respecto de los tres días anteriores, mientras que los artículos relacionados con Malvinas aumentaron 41%. Apenas terminó el encuentro, el ritmo de compra de productos asociados con la Selección se multiplicó por seis, según datos de Tiendanube.

El partido contra Inglaterra hizo crecer las ventas de artículos relacionados con la célebre "Mano de Dios"

Entre el lunes y el miércoles de esta semana, más de 10.000 compras realizadas en tiendas que operan sobre la plataforma incluyeron algún artículo de identidad argentina, un universo que creció alrededor de 15% frente al período inmediatamente anterior. Las camisetas del Mundial de México 86 con el número 10, las remeras con la leyenda “La Mano de Dios” y la camiseta alternativa que utilizó la Selección frente a Inglaterra como homenaje a aquel histórico partido encabezaron las ventas.

“Cada vez que la Selección juega un partido, esa emoción encuentra una salida inmediata en el consumo. La gente quiere ponerse la camiseta, homenajear a Maradona o llevar un símbolo que la identifique”, explicó Camila Nasir, gerente de Comunicación y Marca de Tiendanube.

“Cada vez que la Selección juega un partido, esa emoción encuentra una salida inmediata en el consumo” Camila Nasir, gerente de Comunicación y Marca de Tiendanube

El fenómeno tiene una explicación que va más allá del comercio electrónico. Un relevamiento realizado por Datos Claros junto con un equipo de investigación de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires mostró que casi ocho de cada diez argentinos consideran que el Mundial genera un clima de unión en el país. El estudio concluye que la Selección logró trascender el plano deportivo y convertirse en un punto de encuentro que reúne a personas de distintas edades, posiciones políticas, niveles socioeconómicos e incluso diferentes grados de interés por el fútbol.

Cambio de rutinas

En ese contexto, el 68% de los consultados afirmó que el fútbol funciona como un escape frente a los problemas cotidianos. El informe también señala que durante los partidos cambian las rutinas: se reorganizan horarios de trabajo, las escuelas preparan transmisiones y buena parte de la atención pública se concentra en lo que ocurre en la cancha.

“Hay una cohesión social muy relevante en relación a la Selección, pero también a lo que somos como argentinos. Estamos viviendo una argentinidad muy a flor de piel”, sostuvo Natalia Gitelman, CEO de Datos Claros. Y agregó: “Hay una vacancia de alegría, de encuentro y de pasión que hoy la sociedad no llena y con mucha honra lo levanta la Selección”.

“Hay una cohesión social muy relevante en relación a la Selección, pero también a lo que somos como argentinos. Estamos viviendo una argentinidad muy a flor de piel” Natalia Gitelman, CEO de Datos Claros

Los datos de otras plataformas muestran que ese fenómeno también se traduce en cambios concretos en las decisiones de compra. Durante el Mundial, las búsquedas de antenas de Televisión Digital Abierta en Mercado Libre llegaron a crecer 2112% frente a las semanas previas al torneo, impulsadas por quienes buscaban evitar el retraso de las transmisiones por streaming. También aumentaron las búsquedas de camisetas de la Selección, proyectores y figuritas, otra muestra de cómo el campeonato fue moldeando el consumo a medida que avanzaba.

Ahora, con la final por delante, las empresas esperan que esa tendencia vuelva a intensificarse. Si cada instancia del Mundial generó una nueva ola de consumo, el partido decisivo aparece como el próximo gran disparador para una pasión que, una vez más, excede ampliamente el fútbol.