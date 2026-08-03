Durante años, La Serenísima fue una sola marca, pero no un solo negocio. En la góndola, la leche, el yogur, el dulce de leche y los quesos compartían el mismo logo. Detrás de esa imagen, sin embargo, había dos compañías distintas administrando categorías diferentes.

Mastellone Hermanos producía y comercializaba las leches fluidas, el dulce de leche, las mantecas y los quesos. Danone, en cambio, explotaba los yogures, postres y quesos blandos. Era un esquema que se fue construyendo con los años y que, aunque nunca fue visible para el consumidor, terminó dividiendo la gestión de una misma marca.

Ese modelo quedó atrás. Con la puesta en marcha de La Serenísima Unida, Arcor y Danone unificaron por primera vez bajo una misma sociedad todas las categorías de La Serenísima.

La nueva estructura concentrará la conducción del negocio, integrará la logística, las compras y la distribución y buscará darle mayor impulso al crecimiento exportador.

El CEO de la nueva compañía será Gonzalo Gebara, un ex-Walmart que lideró las operaciones del retaileres y Chile y Canadá y regresó al país para hacerse cargo de la conducción de La Serenísima. El ejecutivo tendrá el desafío de conducir el negocio en un contexto de consumo masivo debilitado, con una alta sensibilidad del consumidor hacia los precios.

Esa historia empezó a escribirse de otra manera el último día hábil de julio. En un Hecho Relevante enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Arcor y Danone informaron la puesta en marcha de La Serenísima, la nueva sociedad que desde el 1° de agosto concentra el negocio bajo una única conducción.

El negocio de yogures de La Serenísima estaba en manos de Danone

La nueva empresa tendrá un directorio integrado por ocho miembros, cuatro designados por Arcor y cuatro por Danone. Con su entrada en funcionamiento se completa el proceso iniciado en marzo, cuando ambas compañías completaron la compra del 100% de Mastellone.

El cambio no implica el final de la histórica láctea. Mastellone continuará existiendo como sociedad, aunque dejará de ocupar el lugar central dentro de la estructura.

Según confirmaron a El Cronista fuentes cercanas a la compañía, Mastellone quedará integrada como subsidiaria de La Serenísima Unida, que pasará a conducir el negocio conjunto.

Un rompecabezas que por fin encaja

La creación de La Serenísima Unida no responde únicamente a una reorganización societaria. También busca terminar con una estructura que, durante años, repartió el negocio entre dos compañías distintas.

Con la nueva sociedad, Arcor y Danone integrarán por primera vez bajo una misma conducción todas las categorías de la marca. La decisión permitirá coordinar estrategias comerciales, unificar compras, logística y distribución y aprovechar economías de escala en una industria que atraviesa un escenario de fuerte presión sobre los costos.

Mastellone continuará existiendo como sociedad, aunque dejará de ocupar el lugar central dentro de la estructura

La nueva estructura también fue concebida como una plataforma para impulsar el crecimiento regional del negocio y fortalecer el perfil exportador de la compañía.

Una historia que empezó hace más de una década

La puesta en marcha de La Serenísima Unida marca el último capítulo de una operación que demandó más de diez años.

En 2015, Arcor y Danone ingresaron al capital de Mastellone a través de Bagley Latinoamérica, la sociedad que ambas empresas comparten desde 2005, y comenzaron un proceso gradual para aumentar su participación.

Con el paso de los años ejercieron distintas opciones de compra previstas en los acuerdos originales, hasta que en marzo de este año cerraron la adquisición del 100% de la compañía. El camino no estuvo exento de conflictos: la discusión por el precio del paquete accionario restante llegó a tensar la relación con los accionistas vendedores y amenazó con terminar en los tribunales antes de resolverse mediante un acuerdo.

La activación de La Serenísima representa ahora el paso final de esa estrategia. Mastellone seguirá formando parte del grupo, pero la conducción del negocio quedará concentrada en la nueva sociedad creada por Arcor y Danone.