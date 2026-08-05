En enero de 2022 la Argentina amplió el swap con China a unos 130.000 millones de yuanes (algo así como u$s 20.600 millones).

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Tal como lo había adelantado El Cronista, hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó finalmente que renovó el swap de monedas con su homólogo chino, el Banco de la República Popular de China (PBoC), por 130.000 millones de yuanes . De esta manera, se confirmó la extensión del plazo del acuerdo de tres años a cinco , lo que “permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta”, señala el comunicado oficial.

La noticia llega justo un día antes del vencimiento del swap chino, que caduca este 6 de agosto. En mayo de este año, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había adelantado que la Argentina pensaba negociar una renovación, tal como lo informó la entidad hoy.

El BCRA también aclaró que la activación por 35.000 millones de yuanes (u$s 5000 millones) iniciada a principios de 2023 “se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países”.

“La renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009″, destacó la entidad, en un nuevo guiño a la relación con China.

La noticia surge casi un mes después de la reunión entre Bausili y Pan Gongsheng, su par chino, en un simposio internacional.

Durante el encuentro, las autoridades monetarias de ambos países intercambiaron visiones sobre la coyuntura económica y financiera internacional y dialogaron sobre aspectos vinculados al funcionamiento del sistema monetario global.

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