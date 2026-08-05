Este miércoles se confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre , en el marco de su gira por Latinoamérica, y el gobierno de Javier Milei comenzará a activar los preparativos a partir de la semana que viene con una mesa de coordinación que organizaron con ministros.

Se trata de la primera visita de un Sumo Pontífice al país en casi cuatro décadas, luego de que el Papa Francisco no haya podido concretar la tan anhelada visita. El vocero presidencial, Adrián Ravier, y el canciller Pablo Quirno improvisaron una conferencia de prensa esta mañana para referirse al respecto.

“Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina”, afirmó el ministro en conferencia de prensa en la Casa Rosada. El canciller explicó que la confirmación llega tras un proceso reservado que comenzó en febrero, cuando viajó al Vaticano para entregar personalmente la invitación oficial: “Le transmití la voluntad del gobierno argentino de recibirlo, poniendo a disposición todas las capacidades del Estado”.

Según precisó, la iniciativa fue una decisión del presidente Milei , quien cursó la invitación a Su Santidad. El funcionario destacó además el trabajo conjunto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina: “Basada en la confianza, el respeto mutuo y la reserva que la Santa Sede solicitó para este proceso”.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

Sobre el recorrido, el canciller confirmó que la visita apostólica tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el programa detallado todavía no fue difundido por el Vaticano. El propio presidente celebró el anuncio en redes sociales y calificó la visita como “una visita histórica para todos los argentinos” .

Milei mantendrá una reunión bilateral con el papa el mismo día de su llegada al país , en el marco de la agenda oficial que terminan de definir la Casa Rosada y la Santa Sede. La cita se desarrollará previo al comienzo de la agenda de compromisos pastorales y tendrá como eje central el fortalecimiento de los lazos bilaterales, así como el repaso de temas de interés global.

En cuanto a los pasos que siguen, el Gobierno todavía no deslizó los detalles del operativo. “Todavía no está claro cómo va a ser la logística”, reconocieron fuentes oficiales en diálogo con El Cronista, quienes además precisaron que la semana próxima se realizará la primera reunión de la mesa de coordinación, convocada desde la Secretaría General de la Presidencia, con ministros.

El canciller adelantó también que el Ejecutivo emitirá un decreto que declarará la visita de interés nacional y que el operativo de seguridad estará a cargo de un comando unificado entre el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de las distintas jurisdicciones por las que pase el Papa: “La seguridad está absolutamente garantizada”, aseguró.

Desde el sector eclesiástico argentino aseguraron en diálogo con este medio que la Conferencia Episcopal probablemente integre esa mesa de trabajo conjunta. “Ya estamos trabajando desde hace unos meses con la Secretaría de Culto. Imagino que seguirá por ese espacio”, señalaron.

También agregaron que la coordinación ya alcanza a varias áreas: “ Ya estamos en un trabajo común con respecto a temas de seguridad, servicios y el trabajo necesario para la organización ”.

La confirmación de la visita llega después de años de una relación cambiante entre Milei y el Vaticano. Durante la campaña de 2023, el entonces candidato había llamado al papa Francisco “imbécil”, “representante del maligno en la Tierra” y “asqueroso zurdo” por defender la justicia social.

El papa Francisco se reunió con Milei, pero nunca visitó la Argentina durante su papado. Foto: Archivo.

El vínculo empezó a recomponerse tras el triunfo electoral, cuando Francisco lo felicitó telefónicamente tras la segunda vuelta, y se selló en febrero de 2024 con un encuentro de más de una hora en el Vaticano en el que, según reveló luego el propio Milei, le pidió perdón por sus dichos y el Papa le respondió: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos” .

Francisco murió en abril de 2025 sin haber concretado el viaje a la Argentina que había sido invitado a realizar. Sobre esa deuda pendiente, Quirno sostuvo en la conferencia que existe continuidad entre ambos pontificados: “ Entendemos que la vocación del Papa Francisco fue visitar Argentina. Por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, lamentablemente eso no ocurrió ”.

Fuentes del sector eclesiástico coincidieron con esa lectura ante El Cronista: “Francisco por algún motivo no se pudo concretar, la intención de hacerlo estuvo. León desde el primer momento lo manifestó así, que quería venir a América Latina, especialmente Uruguay y Argentina, sumó Perú porque estuvo muchos años de misionero ahí. Hay que ver qué dice el Papa de eso cuando llegue, cuál es su recuerdo y la unión de este viaje con el Pontificado de Francisco , pero no creo que haya una razón. Hay una continuidad (de la intención De Francisco), claramente”, sostuvieron.

Presidencia

En el Gobierno buscan además despegar la visita de cualquier lectura política. Consultado sobre si el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, podría usar la ocasión para cuestionar la gestión de Milei, Quirno remarcó los puntos de coincidencia entre el Ejecutivo y la Iglesia: “Es una visita pastoral la del Papa, no hay diferencias ideológicas”, y agregó que “no vamos a hacer de esto una visita política”.

En la misma línea, fuentes del oficialismo con cercanía a la Iglesia le dijeron a El Cronista: “No creo que haya quilombo porque no debería politizarse la visita. De hecho, creo que el que la politice, pierde”.

No obstante, las gestiones desde el ministerio de Seguridad con la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, todavía no mostraron estar avanzadas. “Se conformó un comando unificado en CABA y Córdoba con dedicación 100% a las necesidades y protocolos”, destacaron desde la cartera de Alejandra Monteoliva.