El Gobierno busca despolitizar la histórica llegada del Papa y activa una mesa de coordinación
El Gobierno se reunirá la semana que viene para delinear los preparativos. El anuncio de la visita del Sumo Pontífice llega tras años de tensión de Milei y el Vaticano, que se destrabó con la reconciliación con Francisco. Evitarán confrontar políticamente con Kicillof.
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