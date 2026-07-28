Durante los años de alta inflación, restricciones cambiarias y dificultades para conseguir financiamiento, el CFO se convirtió en una pieza decisiva para las empresas argentinas.

En algunos casos, su remuneración llegó a igualar o incluso superar la del CEO. Hoy, aunque continúa siendo una figura estratégica, dejó de ser la estrella excluyente del mercado ejecutivo.

El cambio responde a una transformación en las prioridades de las compañías. Cuando la supervivencia dependía de administrar la caja, conseguir financiamiento, cubrirse de una devaluación o colocar excedentes, una buena decisión financiera podía determinar el resultado del negocio. Con una macro más previsible, el foco pasó a vender más, recuperar márgenes y mejorar procesos.

“En 2023 y 2024, la prioridad estaba en la supervivencia y el control. El foco estaba en la liquidez, el cash flow y los riesgos. Hoy, la discusión dejó de ser cómo sobrevivo y pasó a ser cómo crezco”, explica Martín Gerding, senior partner de Page Executive para la Argentina, Uruguay y Paraguay. En ese escenario, agrega, el CFO “no perdió relevancia, sino exclusividad”: las búsquedas volvieron a distribuirse entre Finanzas, Comercial y Operaciones.

Los salarios que ya no se pagan

Los estudios de remuneraciones de Michael Page permiten dimensionar la pérdida. En 2023, un CFO de una empresa grande tenía una banda de entre $3,5 millones y $6 millones brutos mensuales. Actualizada por inflación, hoy equivaldría a entre $24,2 millones y $41,4 millones.

A comienzos de 2024, la banda había subido a entre $12 millones y $18 millones. Para conservar actualmente ese poder adquisitivo, un director financiero debería cobrar entre $33,3 millones y $49,9 millones brutos por mes. El punto medio, que entonces era de $15 millones, equivaldría hoy a unos $41,6 millones.

“En 2023 y 2024, la prioridad estaba en la supervivencia y el control. El foco estaba en la liquidez, el cash flow y los riesgos. Hoy, la discusión dejó de ser cómo sobrevivo y pasó a ser cómo crezco” Martín Gerding, senior partner de Page Executive para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Pero el mercado está lejos de pagar esas cifras. Gerding ubica la banda actual genérica de un CFO entre $15 millones y $30 millones mensuales. Los salarios cercanos a los valores actualizados aparecen solo en casos excepcionales, especialmente en petróleo y gas, minería, laboratorios nacionales o compañías con necesidades financieras complejas.

Así, un CFO que hoy cobra $25 millones se encuentra cerca de 40% por debajo, en términos reales, del punto medio relevado a comienzos de 2024. Incluso con un sueldo de $30 millones, la pérdida ronda el 28%.

Ezequiel Palacios, director asociado de Stanton Chase, confirma que las compañías están bajando deliberadamente los benchmarks. “Les decís que una búsqueda debería pagar $30 millones y te responden: ‘Abrímela en 22 o 25’. Están bajando el benchmark”, explica.

Más oferta y menos poder para negociar

La caída no responde únicamente al nuevo lugar de Finanzas. También existe una mayor oferta de ejecutivos disponibles por reestructuraciones, fusiones, salidas de multinacionales y regresos al país.

“Hoy la oferta es un poco más grande que la demanda”, señala Joaquín Lizaso, socio de Spencer Stuart. Como las empresas encuentran buenos candidatos en el mercado, ya no necesitan ofrecer las primas agresivas de otros años para atraerlos.

Existe una mayor oferta de ejecutivos disponibles por reestructuraciones, fusiones, salidas de multinacionales y regresos al país.

Esto genera una diferencia creciente entre el salario heredado y el salario de reposición. Un CFO que continúa en la misma empresa puede conservar una remuneración elevada gracias a los ajustes acumulados. Sin embargo, si pierde el puesto o decide buscar otro, difícilmente consiga reproducirla.

Ana Renedo, socia de Faro HR, observa la misma tendencia. Antes, explica, un ejecutivo podía cambiar de compañía por una mejora de entre 40% y 50%. “Hoy, lo habitual está alrededor del 20%. Puede haber algún caso de 30%, pero es un techo y ocurre poco.” Quien está fuera del mercado, agrega, probablemente vuelva con un salario inferior al que tenía.

Los nuevos protagonistas

Mientras Finanzas pierde exclusividad, Operaciones, Supply Chain y Comercial ganan espacio. Con un consumo débil y menos posibilidades de trasladar las ineficiencias a precios, las empresas necesitan revisar la producción, la logística, los canales de venta y las estructuras de costos.

Lizaso coloca a Operaciones y Supply Chain entre las funciones más buscadas, por delante de Comercial, Marketing y Ventas. “Cuando no podés trasladar las ineficiencias a precios, empezás a buscar eficiencias en toda la cadena de producción”, sostiene.

“Antes un ejecutivo podía cambiar de compañía por una mejora de entre 40% y 50%. Hoy, lo habitual está alrededor del 20% Ana Renedo, socia de Faro HR

Palacios lo resume con un cambio de lógica: antes, una compañía podía mejorar su resultado gracias a la gestión financiera; ahora tiene que volver a competir en su actividad principal. “Un banco tiene que trabajar de banco y una aseguradora tiene que vender seguros. La magia financiera ya no es tan relevante como la magia comercial”, explica.

Renedo coincide: el CFO sigue analizando costos, inversiones y alternativas de financiamiento, pero dejó de ser quien genera el resultado. “El resultado ahora tiene que generarse vendiendo”, afirma.

Sin embargo, aclara que todavía no existe una guerra salarial por perfiles comerciales y operativos. Hay más demanda y menos disponibilidad, pero los salarios tampoco recuperaron completamente lo perdido frente a la inflación.

El cambio, entonces, no supone la desaparición del CFO. En empresas cotizantes, procesos de M&A y sectores intensivos en capital, la posición sigue siendo determinante. Pero, para la mayoría de las compañías, el poder pasó de proteger la caja a generar ingresos y ganar eficiencia.

El ejecutivo que durante la inflación podía cobrar tanto como el CEO hoy compite en un mercado que premia más la capacidad de vender, producir y transformar la operación.