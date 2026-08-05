IEB Construcciones quedó a un paso de obtener la concesión por 20 años de 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos. La compañía deberá ejecutar obras, operar y mantener el corredor, y recuperará la inversión mediante el cobro de peajes.

Detrás de la constructora está Juan Ignacio Abuchdid, uno de los nombres más conocidos de la City porteña. Es el fundador de Invertir en Bolsa y presidente de Grupo IEB, el holding financiero que desembarcó en el negocio de la infraestructura con la compra de la histórica Dycasa.

La compañía fue notificada de la recomendación de preadjudicación del corredor, que comprende sectores de las rutas nacionales 12 y 18. El contrato tendrá una duración de 20 años y obligará al concesionario a ejecutar obras, operar, conservar y mantener la traza a cambio del cobro de peajes.

IEB presentó una tarifa de $3564,99 sin IVA, equivalente a unos $4314 con el impuesto incluido. Se trata del valor ofertado durante la licitación y no necesariamente del precio que pagarán inicialmente los automovilistas, ya que antes deberán cumplirse las condiciones previstas en el contrato y aplicarse el mecanismo de actualización tarifaria.

De la Bolsa a la construcción

Abuchdid es licenciado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella y acumula más de dos décadas de trayectoria en el mercado de capitales. Antes de crear Invertir en Bolsa trabajó en sociedades bursátiles y en banca de inversión. Hoy preside Grupo IEB, uno de los principales operadores financieros locales y propietario también de la aplicación IEB+.

Su ingreso al negocio de la infraestructura comenzó a tomar forma a fines de 2024, cuando junto con otros socios compró Dycasa, la histórica constructora que pertenecía al grupo español Dragados. La empresa fue posteriormente rebautizada IEB Construcciones y se integró al holding financiero.

Antonio Pinta Antonio Pinta

La adquisición le permitió a Abuchdid sumar una compañía con más de 55 años de trayectoria, antecedentes en grandes obras y capacidad técnica para presentarse en contratos de infraestructura.

La apuesta se produjo, además, en medio de la paralización de la obra pública y cuando el Gobierno preparaba un nuevo modelo basado en inversión privada y concesiones financiadas mediante tarifas.

El Tramo Mesopotámico se extiende por 276,11 kilómetros y atraviesa Entre Ríos. IEB deberá administrar sectores de la RN 12 y la RN 18, un corredor que conecta la zona de Paraná con el eje de la RN 14 y constituye una vía central para el movimiento productivo de la provincia.

Una concesión financiada con peajes

A diferencia de una obra pública tradicional, el Estado no pagará certificados de avance para financiar los trabajos. La concesionaria deberá aportar el capital, ejecutar las inversiones y recuperar el desembolso mediante la recaudación de los peajes durante los 20 años del contrato.

El preadjudicado Tramo Mesopotámico se extiende por 276,11 kilómetros y atraviesa la provincia de Entre Ríos

La empresa todavía no recibió la adjudicación definitiva. La recomendación conocida esta semana está sujeta al cumplimiento de los pasos administrativos y eventuales impugnaciones previstos en los pliegos. Recién después podrá firmarse el contrato y definirse la fecha de toma de posesión del corredor.