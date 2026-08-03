Mercado Libre sumó un nuevo nombre a su cartera de marcas. Se trata de Balse, una marca para la categoría de indumentaria que presentó en la Argentina, México, Uruguay, Chile y Colombia.

Consultada por El Cronista, la empresa aseguró que el trámite “no implica un plan de implementación en Argentina”. Por el momento, evitó brindar precisiones sobre el destino que tendrá la marca o si será utilizada en alguno de los mercados donde presentó las solicitudes.

Qué incluye Balse

La solicitud fue presentada bajo la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, utilizada para identificar marcas vinculadas con prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

El listado de productos incluye remeras, camisas, pantalones, sweaters, vestidos, trajes de baño, indumentaria deportiva, prendas impermeables, artículos para la playa y de gimnasia, entre otros.

También abarca zapatillas, botas, sandalias, bufandas, gorros, sombreros, guantes, cinturones, leggings, bodys, pijamas y pantuflas.

Mercado Libre presentó solicitudes todas a nombre de MercadoLibre Inc.

Vendedores en alerta: Amazon y Mercado Libre bajo la lupa por limitar la competencia en México. Fuente: Shutterstock.

Las categorías que más venden en Mercado Libre Argentina son Tecnología y Electrónica, Moda y Accesorios, y Hogar, Muebles y Jardín. Estos rubros concentran la mayor cantidad de transacciones y facturación diaria en la plataforma de comercio electrónico.

La empresa fundada por Marcos Galperín facturó u$s 8445 millones durante el primer trimestre del año (enero-marzo). De ese total, u$s 1698 millones corresponden a Argentina, su tercer mayor mercado después de Brasil y México.

Los últimos movimientos de Mercado Libre

La compañía de Marcos Galperin anunció este año un plan de inversiones por u$s 3400 millones para la Argentina, casi un 30% más que en 2025. El desembolso incluyó la incorporación de 1900 nuevos empleados y se convirtió en el mayor anunciado hasta ahora por la compañía en el país.

En febrero inauguró su primer hub logístico en China, desde donde abastece a sus cinco principales mercados de América Latina. En una entrevista con El Cronista, el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, explicó que el proyecto comenzó a planificarse varios años antes y que busca incorporar vendedores para toda la región.

“El objetivo era ir a buscar oferta asiática. Estar ahí significa poder conseguir quienes estén dispuestos a vender y para eso es fundamental tener presencia local”, sostuvo.

A lo largo del año avanzó con distintos proyectos para ampliar su infraestructura logística. En marzo confirmó la construcción de un nuevo centro de almacenamiento en Escobar, que una vez finalizado será el más grande de la Argentina. El proyecto demandó una inversión de u$s 115 millones y se sumó a la expansión que inició a fines de 2024.

“Tuvimos un depósito por siete años y desde 2024 anunciamos dos más”, aseguró de la Serna, en otra entrevista con El Cronista.

Durante esa misma entrevista, el ejecutivo sostuvo que la Argentina todavía tiene un amplio margen para seguir desarrollando su red. Mientras que en Brasil Mercado Libre opera alrededor de 150 centros de última milla, en el país cuenta con unos 40. “Hacé la comparación”, resumió. También explicó que esa diferencia se refleja en la cantidad de empleados. “Si comparás Argentina con Brasil y con México, la cantidad de empleados es mucho menor porque durante muchos años el desarrollo de la logística estuvo postergado. A partir del año pasado empezamos a recorrer ese camino ”, afirmó.

En mayo, la compañía comenzó a distribuir paquetes por vía aérea hacia Bariloche, Neuquén, Trelew y Tierra del Fuego, reduciendo los tiempos de entrega de una semana a hasta 48 horas. Según explicó el country manager de Mercado Libre Argentina, Adrián Ecker, se trató del primer paso de una estrategia que podría extenderse a otras regiones del país.

Para el último Hot Sale, la empresa ya operaba con tres centros de almacenamiento y 40 estaciones de última milla, cuando un año antes contaba con un solo centro logístico y 25 estaciones.

Un mes después inauguró un nuevo centro en Don Torcuato, para el que destinó u$s 1,3 millones. El predio tiene 11.000 metros cuadrados, capacidad para procesar hasta 60.000 paquetes diarios en momentos de alta demanda y abastece a localidades como Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Isidro. El proyecto, desarrollado junto a Loginter, prevé generar cerca de 200 empleos directos y más de 700 indirectos.