El Gobierno activó negociaciones: se reunió la Mesa Política y Bausili fue al Congreso para testear las reformas

En esta noticia Los cruces en el debate

La Cámara de Diputados realizó este miércoles una reunión informativa en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal para analizar el proyecto del Gobierno que amplía el alcance del régimen de “Inocencia Fiscal”.

Durante la jornada, funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central defendieron la iniciativa, sostuvieron que no se trata de un nuevo blanqueo de capitales y explicaron los principales cambios técnicos de la propuesta, mientras que desde la oposición advirtieron que favorecerá a evasores y reclamaron excluir a los funcionarios públicos.

La intención es llevarlo al recinto el próximo 19 de agosto, pero todavía resta afinar el texto ya que surgieron inquietudes entre aliados que buscan dejar afuera la posibilidad de que se adhieran funcionarios, luego de la experiencia de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete.

La exposición oficial estuvo a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central, Martín Vauthier.

Balestrini explicó que la modificación responde, entre otros factores, a la decisión de postergar hasta agosto el vencimiento de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. “El vencimiento de la declaración jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes”, señaló.

La funcionaria destacó además el nivel de adhesión que tuvo el régimen simplificado vigente y afirmó que ese resultado justifica extender su alcance. “Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la iniciativa no incorpora nuevos beneficios fiscales ni constituye un régimen de exteriorización de activos. “Hoy ya existe el régimen denominado de Inocencia Fiscal. Ese régimen de Inocencia Fiscal que existe tiene que ver con cuestiones que todos, absolutamente todos los contribuyentes, no solamente aquellos que adhirieron a una declaración jurada simplificada, ya tienen vigente”, remarcó.

Luego fue el turno de Imirizaldu, quien realizó un repaso técnico del proyecto y comparó la legislación vigente con la reforma propuesta. Según explicó, la estructura general del régimen no se modifica.

#Diputados No nos olvidemos que la Ley de Inocencia Fiscal que hoy se pretende ampliar, es una ley de Espert 🏍. Eso deja claro a quiénes pretende proteger

✈️ — Myriam Bregman (@myriambregman) August 5, 2026

“En cuanto a los lineamientos generales, l a ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las sucesiones indivisas. Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado”, explicó.

El funcionario precisó además que quienes adhieran deberán continuar siendo residentes fiscales argentinos y señaló que la principal modificación consiste en ampliar el universo de personas que podrán optar por el régimen simplificado, eliminando restricciones que hoy existen vinculadas con el nivel de ingresos, patrimonio o la situación frente a la administración tributaria.

También indicó que los grandes contribuyentes podrán presentar una declaración simplificada, aunque sin acceder a beneficios adicionales.

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de Vauthier, quien enmarcó la iniciativa dentro de la estrategia económica del Gobierno para incrementar el ahorro interno y estimular la inversión.

El director del Banco Central sostuvo que la economía argentina cuenta con un importante volumen de dólares fuera del sistema financiero y que el objetivo de la ley es favorecer su formalización. “Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares , probablemente eso sea un piso”, afirmó.

Según detalló, esa cifra equivale a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares existentes en el sistema financiero. “ El objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, agregó.

El debate también dejó fuertes cuestionamientos de la oposición. Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman rechazó el proyecto al considerar que “otra vez quieren una ley para los grandes evasores”, mientras distintos bloques insistieron en que la iniciativa debería excluir expresamente a los funcionarios públicos para evitar conflictos de interés.

Los cruces en el debate

La reunión tuvo además un momento de tensión cuando el diputado de Unión por la Patria Carlos Castagneto cuestionó que la exposición de Vauthier se hubiera centrado en aspectos macroeconómicos más que en el articulado del proyecto.

Tras ironizar sobre la extensión de la presentación, recibió una dura respuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien defendió al funcionario y sostuvo que había brindado “una clase magistral” sobre los fundamentos económicos de la iniciativa.

El proyecto continuará ahora su tratamiento en comisión antes de que el oficialismo intente llevarlo al recinto, donde buscará aprobar la ampliación del régimen simplificado de Inocencia Fiscal.