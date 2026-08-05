Los ETFs que mira el mercado 2026: por qué son una buena apuesta, según expertos
Invertir en fondos cotizados permite ganar exposición a cientos de empresas líderes de distintos sectores y países. En diálogo con El Cronista, el economista y asesor financiero Nahuel Bernués reveló cuáles integran hoy su cartera y qué industrias ve con mayor potencial.
La caída del Brent y la mejora del clima geopolítico impulsaron un rebote en Wall Street. Analistas identifican los Cedear que ofrecen mejores oportunidades para capturar el nuevo impulso del mercado estadounidense