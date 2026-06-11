Mercado Libre anuncia inversión récord en México para 2026 qué hay detrás de la apuesta de Marcos Galperín.

La plataforma financiera y de comercio electrónico Mercado Libre anunció una inversión de 4,600 millones de dólares en México para 2026, la mayor cifra anual que ha destinado al país norteamericano, informó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard.

“(La inversión) es de un monto de 4,600 millones de dólares. Probablemente sea una de las inversiones más importantes en este periodo”, señaló Ebrard durante la presentación del proyecto en la conferencia presidencial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard informó que la plataforma financiera y de comercio electrónico Mercado Libre anunció una inversión de 4.600 millones de dólares en México para 2026, la mayor cifra anual que ha destinado al país. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

La inversión tendrá impacto en 19 estados de México

El funcionario explicó que la inversión forma parte del seguimiento que realiza el Gobierno mexicano a los proyectos estratégicos impulsados por la presidenta, Claudia Sheinbaum, y destacó que tendrá impacto en 19 entidades federativas, incluida Ciudad de México.

Según Ebrard, los recursos estarán dirigidos a la expansión de infraestructura, el fortalecimiento de sistemas tecnológicos y la digitalización de pagos y servicios financieros de la empresa.

“Van a crear 8,000 nuevos empleos. Esta es nueva inversión y se va a llevar a cabo en 2026”, afirmó.

Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Fuente: Presidencia de México Presidencia de México

Añadió que el proyecto está alineado con los objetivos del denominado Plan México, al facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas a plataformas digitales de comercialización, “no nada más a las grandes, con acento en las mexicanas”, dijo.

Por su parte, el director general de Mercado Pago en México, Pedro Rivas Butcher, aseguró que la empresa mantiene su apuesta por el mercado mexicano.

“Hoy me enorgullece que en este 2026 estaremos destinando 4,600 millones de dólares, nuevamente la mayor cifra anual en la historia de Mercado Libre en México. Esto significa un incremento del 35% contra lo que invertimos el año pasado”, afirmó.

El directivo indicó que la empresa prevé crear 8,500 puestos de trabajo adicionales durante 2026, principalmente en logística, así como en áreas corporativas, de Mercado Pago y Mercado Libre.

Qué es Mercado Libre en México

Mercado Libre, fundada en Argentina en 1999, opera en los 32 estados mexicanos y cuenta con más de un millón de pequeñas y medianas empresas; y también impulsa servicios financieros a través de Mercado Pago, con más de un millón de terminales punto de venta activas en el país.

La inversión se suma a la estrategia del Gobierno mexicano para atraer capital privado y acelerar la digitalización de la economía, en un contexto de expansión del comercio electrónico y los servicios financieros digitales en el país.

Con información de EFE