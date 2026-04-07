El segmento premium de smartphones atraviesa en la Argentina uno de sus momentos más dinámicos en años. La eliminación del arancel de importación de celulares, completada en enero de 2026, cambió las reglas del juego y aceleró la llegada de los modelos tope de línea de las principales marcas globales. El resultado es un mercado local con una oferta de alta gama más nutrida que en otros períodos. Hoy, es posible adquirir en Argentina y con garantía oficial equipos que compiten de igual a igual con lo mejor del mundo. Eso sí, los precios siguen un poco altos: los modelos relevados aquí oscilan entre los $ 2,5 millones y los $ 4,6 millones. El Galaxy S26 Ultra llegó al país como el nuevo tope de línea de Samsung y, junto a él, toda la familia S26. Se posiciona como el dispositivo definitivo para la productividad y el contenido multimedia, con una pantalla antirreflectante de 6,9″ y un sistema de cámara de 200 MP con mayor apertura que generaciones anteriores (F1.4), que promete imágenes más nítidas incluso de noche. Lo impulsa el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con NPU, GPU y CPU mejoradas. Entre sus novedades más llamativas figura una pantalla de privacidad integrada –una primicia mundial en móviles– que bloquea la vista lateral para proteger la información del usuario. El precio del Galaxy S26 Ultra de 512 GB es de $ 3.699.999 en la tienda oficial de Samsung. El iPhone 17 Pro Max, lanzado en septiembre de 2025, sigue siendo un smartphone demandado en el segmento premium local, debido a su potencia y una cámara de 48 MP de calidad inobjetable. El modelo más reciente y potente de Apple se vende en el reseller oficial Maximstore a $ 3.549.990 en su versión de 512 GB. En tanto MacStation lista el de 1 TB a un precio de $ 4.599.990. Todos los iPhone 17 incluyen el nuevo iOS 26 con las capacidades de Apple Intelligence y el procesador A19. La batería del Pro Max rinde hasta 37 horas de reproducción de video y carga al 50% en apenas 20 minutos. A pesar de la reciente quita arancelaria, el precio en Argentina es superior al de Estados Unidos, Chile y Paraguay, aunque resulta competitivo frente a mercados como Uruguay o Brasil. Tras varios años de ausencia, Huawei volvió al mercado argentino y lo hizo con uno de sus modelos más ambiciosos: el Pura 80 Ultra. La compañía lo puso en venta a $ 2.749.999 en su tienda oficial de Mercado Libre, en su versión de 512 GB de almacenamiento. Su pantalla LTPO OLED de 6,8 pulgadas ofrece resolución de 1276 x 2848 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. En su interior, el procesador HiSilicon Kirin 9020 incluye una unidad de procesamiento neuronal para inteligencia artificial y conectividad satelital. La gran apuesta es fotográfica: el Pura 80 Ultra incorpora una cámara de teleobjetivo dual alternable con zoom óptico de 3,7x y 9,4x, sensor de 1 pulgada y captura de color HDR. La batería de 5.170 mAh admite carga rápida de 100 W por cable y 80 W inalámbrica. Motorola lanzó en la Argentina, en febrero, su apuesta más audaz: el Signature, su primer smartphone “ultra premium”. Con apenas 6,99 mm de grosor, una pantalla Extreme AMOLED de 6,8″ con brillo de hasta 6.200 nits y frecuencia de actualización de 165 Hz, el equipo integra un sistema de cuatro cámaras de 50 MP premiado por DXOMARK con el Gold Label como la mejor cámara en un smartphone ultradelgado. El sensor principal es el Sony LYTIA 828 junto a un teleobjetivo periscopio Sony LYTIA 600 con zoom óptico de 3x y video en 8K. Lo impulsa el Snapdragon 8 Gen 5 con 16 GB de RAM. El audio corre por cuenta de la tecnología Sound by Bose y Dolby Atmos. El precio local es de $2.499.999 para la versión de 1 TB, lo que lo hace competitivo. A fin de cuentas, la oferta de alta gama en el mercado argentino confirma que el país es una plaza interesante para las grandes marcas de tecnología. El desafío para los consumidores, ahora, es elegir entre propuestas que, cada una a su manera, definen el estado del arte de los celulares.