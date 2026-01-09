Ola de celulares chinos en la Argentina: todas las marcas que podés comprar en el país.

En una vieja tira de Mafalda, el papá recordaba aquella vez que Mao Tsé-Tung dijo que si los 700 millones de chinos se ponían de acuerdo y daban al mismo tiempo una patada en el suelo, el resto del mundo iba a notarlo. Décadas después, no hizo falta una patada sincronizada: bastó con que siete marcas chinas de smartphones decidieran mirar hacia la Argentina.

Desde mediados de 2024, Huawei, Honor, Tecno, Infinix, Oppo, Realme y Nubia desembarcaron en el país con una estrategia clara: tecnología de punta a precios competitivos. Samsung y Motorola, que acaparan más del 70% del mercado local, ahora enfrentan una competencia que llegó para quedarse.

Vuelta de los gigantes a la Argentina

El anuncio más resonante fue el de Huawei en diciembre de 2025. “Luego de seis años de ausencia, consideramos que el mercado argentino atraviesa un momento propicio para el regreso de los smartphones Huawei”, afirma Solange Bonapelch, gerente de Relaciones Públicas de CBG Huawei Argentina.

La compañía volvió con su serie premium Pura 80, reconocida por Dxomark como la mejor cámara del mercado. Los modelos incluyen el Pura 80 ($999.999), Pura 80 Pro ($1.399.999), Pura 80 Ultra ($2.199.999), nova 14 Pro ($799.999), nova Y73 ($319.999) y el plegable triple Mate XT Ultimate Design ($5.039.999).

Honor, con presencia en más de una docena de mercados latinoamericanos, anunció su llegada a la Argentina en alianza con Claro. “La Argentina es un mercado muy importante que requirió una investigación profunda”, señala David Moheno, director de Comunicaciones de Honor LATAM. Según Canalys, Honor se ubicó en el top 4 de América Latina en 2025 alcanzando 10 millones de unidades vendidas.

En tanto, Xiaomi, que ya tenía presencia en el país, consolidó su posición y alcanzó el 19% del mercado latinoamericano en 2024, y quedó por primera vez en el segundo lugar a escala regional. Otras marcas como TCL también mantienen su presencia, aunque el fenómeno de 2024-2025 fue la llegada masiva de nuevos jugadores.

Producción local de marcas nuevas

Las nuevas marcas apostaron fuerte por la fabricación en Tierra del Fuego. En julio de 2024, BGH anunció su regreso al negocio de celulares tras seis años, de la mano de Tecno Mobile. “Lo que buscamos en el país es construir un negocio que sea sostenible en el tiempo y que esté alineado con la realidad del mercado argentino. En 2025 el balance fue positivo: para Tecno fue un año de crecimiento y consolidación”, afirma Gustavo Brusa, director de Negocios Celulares de BGH.

La producción comenzó en Río Grande con la serie Spark, sumándose modelos como el Camon 30S Pro enfocado en fotografía, el Pova 6 para gaming, y los plegables Phantom V Flip 2 y Phantom V Fold2. BGH invirtió más de u$s 4 millones en modernización para alcanzar una capacidad de 650.000 unidades por turno al año.

En septiembre, Newsan anunció la incorporación de Oppo al mercado argentino, con producción local desde el primer semestre de 2025, posicionándose en segmentos medio y alto con la serie Find X8. Desde la firma indican que “el objetivo de Oppo a mediano plazo es competir por el liderazgo del mercado de smartphones en la Argentina”. Newsan invirtió u$s 10 millones para la producción local a partir de 2025.

Por otro lado, también la marca Infinix. “Desde la llegada al país en octubre de 2024, nuestro objetivo fue claro: democratizar el acceso a tecnología de última generación, combinando innovación, diseño y alto rendimiento a precios competitivos”, señalan desde la compañía. La marca ofreció modelos como Note 40 Pro, Hot 40 Pro y GT 20 Pro.

Nubia, por su parte, llegó a mediados de 2024 con resultados contundentes. “En la Argentina tenemos un objetivo muy claro: convertirnos en la tercera marca de smartphones del país. Cerramos el 2025 como el cuarto player con mayor volumen de importación de kits de ensamble en Tierra del Fuego, con más de 250.000 unidades y logramos un crecimiento del 489%”, afirma Han Song, Country Manager de Nubia. La marca se distingue por líneas especializadas: Music 2 para audio, Neo 3 5G y Redmagic 10 Pro para gaming, Focus 2 5G para fotografía y el Air 5G, el teléfono más delgado de los producidos en el mercado local, con 6,7 mm de espesor.

En diciembre de 2024, Realme (sexto fabricante global) presentó de la mano de Telecomunicaciones Fueguinas cinco modelos: Note 50 ($199.999, a enero de 2026), Note 60 ($299.999), C61 ($399.999), C75 ($499.999) y 12 Pro ($799.999). Para marzo de 2025, estaba prevista la fabricación de su línea GT con baterías de 6500 mAh.

La llegada masiva de marcas chinas redefine un mercado históricamente dominado por Samsung y Motorola. El fenómeno responde a factores locales (reducción de aranceles, incentivos a Tierra del Fuego) y globales (guerra comercial entre los Estados Unidos y China). Para 2026, las importaciones de celulares podrían duplicarse, con las marcas chinas como protagonistas.