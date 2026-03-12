Samsung ya tiene disponible en la Argentina su nueva línea insignia. La serie Galaxy S26 -compuesta por los modelos S26, S26+ y S26 Ultra- llegó al mercado local este martes con una propuesta que va más allá del hardware: la firma surcoreana quiere redefinir lo que significa tener inteligencia artificial en el bolsillo. Todos los equipos se fabrican en la Argentina para abastecer al mercado nacional bajo estándares globales. Los precios arrancan en $2.199.999 y la gama alta supera los cuatro millones de pesos. Si bien la inteligencia artificial ya estaba presente en la Serie Galaxy S25, en los S26 da un salto cualitativo. La novedad central es que el teléfono deja de reaccionar a comandos para convertirse en un agente proactivo. La función Now Nudge, por ejemplo, permite que el equipo ofrezca sugerencias contextuales en tiempo real: si un contacto pide las fotos de un viaje reciente, el teléfono las propone automáticamente antes de que el usuario las busque. Now Bar y Now Brief, por su parte, muestran información relevante directamente desde la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio, sin necesidad de abrir ninguna aplicación. El navegador Samsung Browser también suma capacidades de IA: traduce textos e imágenes al instante, resume páginas web y puede responder preguntas sobre el contenido que el usuario está viendo. A eso se suma Circle to Search, que escanea toda la pantalla para encontrar múltiples elementos en una sola búsqueda. La serie llega en tres tamaños de pantalla: 6,3 pulgadas para el modelo estándar, 6,7 para el S26+ y 6,9 para el S26 Ultra. Pero la diferencia más llamativa está en el procesador: los modelos S26 y S26+ incorporan el chip Exynos 2600, fabricado en 2 nanómetros con 10 núcleos, mientras que el Ultra lleva el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, de 3 nanómetros y 8 núcleos de última generación. El procesador del Ultra mejora el rendimiento de la CPU en un 19%, el de la NPU —la unidad dedicada a IA— en un 39%, y el de la GPU en un 24%, lo que lo convierte en una opción sólida tanto para tareas de productividad como para gaming y contenido multimedia. La variante más poderosa tendrá 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En diseño, el S26 Ultra es el más delgado de la historia de la serie: apenas 7,9 mm de grosor y 214 gramos de peso, frente a los 8,2 mm y 218 gramos de su predecesor. Incorpora carga rápida de 60W —15W más que el S25 Ultra— con la que el equipo alcanza el 75% de batería en solo 30 minutos. Otra novedad es la Privacy Display, una pantalla con privacidad integrada que impide que terceros vean la pantalla sin necesidad de ningún accesorio. En fotografía, el S26 Ultra juega fuerte. El sistema cuenta con cuatro cámaras: una principal de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 5x y otro de 10 MP con zoom óptico 3x. El zoom digital llega hasta 100x, asistido por el software Pro Scaler, que mejora la calidad de la imagen cuando se opera en niveles máximos de amplificación digital. Las aperturas más amplias respecto de la generación anterior permiten capturar más luz, lo que se traduce en imágenes más nítidas en situaciones de poca iluminación. Junto con los teléfonos, Samsung presentó los Galaxy Buds4 Pro. Los nuevos auriculares vienen con un altavoz de 2 vías —woofer y tweeter— y cancelación activa de ruido (ANC). El Agente Galaxy AI integra Bixby y Gemini, y permite usar el modo Intérprete para traducir conversaciones en tiempo real. También incorporan controles gestuales: el usuario puede aceptar o rechazar llamadas con movimientos de cabeza. Los dispositivos están disponibles desde el 11 de marzo en la tienda online, tiendas físicas oficiales y la app Samsung Shop. La lista de precios completa es la siguiente: Galaxy S26 Ultra 1 TB: $ 4.399.999 Galaxy S26 Ultra 512 GB: $ 3.699.999 Galaxy S26 Ultra 256 GB: $ 3.399.999 Galaxy S26+ 512 GB: $ 3.299.999 Galaxy S26+ 256 GB: $ 2.799.999 Galaxy S26 512 GB: $ 2.699.999 Galaxy S26 256 GB: $ 2.199.999 Galaxy Buds4 Pro: $ 619.999 Galaxy Buds4: $ 449.999 Samsung acompaña el lanzamiento con una batería de promociones vigentes hasta el 25 de marzo. Los clientes que adquirieron una PrePaid Card entre el 25 de febrero y el 10 de marzo pueden canjear un cupón de descuento de $600.000 en cualquiera de los tres modelos. En materia de financiación, el banco Nación ofrece hasta 24 cuotas sin interés y el Santander, 15 cuotas. Los Buds4 Series se financian en 9 cuotas sin interés con bancos seleccionados. Para quienes prefieren el pago al contado, el descuento es del 10% en la Serie S26 y del 20% en los Buds4. El Plan Canje Garantizado permite entregar un celular o tablet —aunque tenga la pantalla rota— y ahorrar hasta un 45%, con un reintegro mínimo garantizado de $400.000. Los Buds4 también tienen plan de canje, con hasta un 30% de descuento al entregar auriculares Samsung u otras marcas seleccionadas. Además, quienes elijan el modelo de 512 GB lo pagarán al precio del de 256 GB. Los compradores del modelo de 256 GB, en cambio, recibirán un Galaxy eVoucher de $300.000 para adquirir productos del ecosistema Galaxy con hasta un 75% de descuento. Al comprar en simultáneo un Galaxy S26 Series y un Buds4 Series, el descuento en los auriculares es del 20%. Por último, Samsung ofrece un 50% de descuento durante 12 meses en el Plan Black de Samsung Care+, que cubre garantía extendida, rotura de pantalla, robo o hurto y daño parcial o total del equipo.