Con su nueva generación de celulares, Motorola abrió el 2026 con una grata sorpresa tanto para entusiastas de la marca como para quienes priorizan equipos con buena experiencia de uso y un toque de elegancia. El nuevo catálogo, amplio, moderno y ambicioso, va desde smartphones accesibles y resistentes hasta modelos premium que apuntan directamente al segmento más alto del mercado. En particular, destaca el Motorola Signature, el equipo con el que la empresa busca competir contra los gama alta más ambiciosos del mundo con un diferencial: ser más que un “rectángulo negro sin gracia”. Se trata de una nueva apuesta al diseño que sigue la línea que Motorola plantea hace ya unos años: de la mano de los partners que mejor resuelven -desde Bose hasta Pantone o Meta- buscan ofrecer al usuario no sólo un buen celular, con aspectos técnicos bien balanceados en todas sus líneas, sino también una propuesta vinculada al lifestyle. Hoy, Motorola entiende a los celulares como un accesorio más, uno que acompaña al usuario de forma constante. Por ello, desde colores destacados hasta diseños ultra-delgados con diferentes texturas o colaboraciones con marcas de moda, la empresa va por el “lifestyle tech approach” en todos sus equipos. En este sentido, el Signature se posiciona como su propuesta más completa entre diseño y tecnología, con la mira puesta de forma directa en el lujo. Sin embargo, el diseño ya es parte del ADN Motorola y no se circunscribe solo a sus productos de gama alta o premium: hoy, desde los clásicos moto G que hace años redefinen los límites de los gama media hasta los Edge; la propuesta de la empresa para quienes buscan “un pasito más”, cuidan su estética. Esto se potencia en la nueva generación que la empresa lanzó esta semana junto al Signature, la estrella de la carta. Es que también renovaron los clásicos Moto G con el Moto g17, Moto g17 power y Moto g67, mientras que la serie Edge tiene un nuevo jugador, el 70. En cuanto a sus especificaciones, cada uno a su manera mantiene el equilibrio técnico por el que la empresa es reconocida: cámaras de calidad -premiada, en el caso del Signature-, IA incorporada en el ADN de los principales productos para una experiencia personalizada, buen rendimiento y potencia, baterías que pueden durar días pese a la delgadez de los aparatos, diseños destacados y precios para todos los gustos. Además, la empresa nacida en Chicago también renovó su ecosistema de accesorios inteligentes, pensados para ampliar la experiencia del usuario en un mundo en el que la Inteligencia Artificial se integra cada vez más a la vida diaria. La apuesta más ambiciosa de esta nueva generación de Motorola llega con Signature, el nuevo buque insignia de la marca. Es que, desde el diseño hasta las prestaciones, todo apunta al segmento ultra premium, donde la empresa viene realizando una fuerte inversión. El equipo y la nueva generación a nivel global había sido presentado en el CES de Las Vegas pocas semanas atrás, mientras que el lanzamiento para Latam se llevó a cabo en el marco del Signature Experience realizado en San Carlos de Bariloche del que participó El Cronista. Allí Ruben Castano, vicepresidente global de Diseño, Marca y CX de Motorola, hizo énfasis en la apuesta de Motorola: convertirse “en la marca de referencia de tecnología de estilo“. Para ello, la empresa busca seguir creciendo en el mercado del lifestyle tech con el Signature como su mayor apuesta. “Es el producto más completo y refinado que hemos diseño”, aseveró en este sentido Castano. Con los tonos validados por Pantone, Martini Olive y Carbon, el lujo está en cada detalle del Signature. Para justificar este enfoque, Motorola también diseño su cámara más avanzada hasta el momento, certificada por DXOMARK como Gold Label: qué incluye el equipo. El corazón del equipo es el Snapdragon 8 Gen 5, uno de los mejores procesadores del año. Está pensado para ofrecer rendimiento flagship con mayor eficiencia, mejoras claras en CPU y NPU, y capacidades avanzadas de inteligencia artificial en el dispositivo. Según Motorola, es hasta 46% más rápido que la generación anterior, lo que se traduce en multitarea fluida, la posibilidad de soportar juegos exigentes y funciones de IA personalizadas funcionando sin esfuerzo. Sin embargo, donde el Signature realmente se diferencia es en el apartado fotográfico. Y no lo dice Motorola, si no DXOMARK, la empresa más reconocida de evaluación y calificación de calidad de imagen, que galardonó a este celular con su Gold Label. Según Mauricio Moisés, gerente de Producto Global de Cámaras, el objetivo del Signature es establecer “el estándar de referencia de la fotografía” en celulares. La apuesta se potencia de la mano de una Inteligencia Artificial que permite entender las distintas escenas, segmentarlas y potenciarlas. Además, el diseño y la tecnología de la cámara no está exenta de los partners con los que Motorola trabaja para ofrecer su versión. Para el Signature, la empresa se alió con los mejores en busca de elevar la vara: Meta, Lytia, Dobly Vision, Google Photos y Pantone. Así, el Signature es el primer smartphone ultradelgado de su categoría con cuatro cámaras de 50 MP. Este incluye un sensor principal Sony LYTIA, un teleobjetivo periscópico con zoom óptico y hasta 100x, un ultra gran angular y una cámara frontal de alta resolución. A esto se suma grabación en 8K, soporte para Dolby Vision, colores Pantone validados y un procesamiento de imagen potenciado por moto ai, lo que lo convierte en una herramienta pensada tanto para creadores de contenido como para usuarios exigentes. “Estamos entregando nuestro sistema de cámara más potente hasta ahora”, promete la empresa. Todo este se encuentra envuelto en un diseño refinado, con materiales premium y una experiencia que apunta claramente al lujo tecnológico.