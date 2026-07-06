En esta noticia Características esenciales para un celular viajero

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los celulares se han convertido en herramientas indispensables para quienes viajan. Ya sea por trabajo o placer, cada vez más usuarios buscan dispositivos que ofrezcan autonomía , resistencia y la posibilidad de realizar pagos rápidos.

Estas características son fundamentales para asegurar que no quedemos desconectados ni pongamos en riesgo nuestra seguridad y comodidad durante el viaje.

Características esenciales para un celular viajero

La autonomía es uno de los factores más importantes a considerar. En viajes prolongados, un smartphone necesita tener batería suficiente para enfrentar jornadas llenas de actividades. Además, la resistencia al agua y al polvo garantiza que podamos utilizar el dispositivo en diversas condiciones.

La posibilidad de realizar pagos rápidos mediante tecnología NFC se convierte en una ventaja adicional, facilitando las compras sin complicaciones.

Un ejemplo de celular que se adapta a estas exigencias es el TCL K70 Power. Este dispositivo fue diseñado pensando en quienes necesitan un smartphone que acompañe su ritmo de vida intenso.

Foto: TCL

Con una batería de 6500 mAh, el TCL K70 Power asegura que no tendrás que preocuparte por la carga durante todo el día. Su procesador MediaTek Helio G100 permite que la fluidez sea una constante, sin experimentar lentitud aún en tareas demandantes.

La pantalla HD+ de 6,8 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz no solo proporciona una visualización cómoda, sino que también cuida de la vista, lo que resulta esencial cuando se utilizan aplicaciones durante muchas horas.

Además, su certificación IP64 garantiza protección contra el polvo y resistencia a salpicaduras, permitiendo que el dispositivo sea utilizado sin miedo a condiciones climáticas adversas o en manos mojadas.

Además, el TCL K70 Power viene en colores atractivos como Space Gray y Nebula Blue y puede conseguirse a $389.999. También incluye opciones de fundas inspiradas en la Selección Argentina de Fútbol, perfectas para los fanáticos. Con estos beneficios, este modelo se posiciona como una excelente opción para quienes buscan un celular eficiente y estiloso para sus próximos viajes.