El fabricante de celulares Samsung anunció los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los últimos dispositivos de la serie Galaxy A y que incorporan las innovaciones móviles más recientes de la marca, incluyendo pantallas Super AMOLED de 6,7 pulgadas y Awesome Intelligence mejorada. “La última serie Galaxy A refleja el compromiso de Samsung de expandir las capacidades de IA a más dispositivos y capacitar a más usuarios para aprovechar el poder de una IA intuitiva que simplifica las tareas cotidianas”, destacaron desde la firma surcoreana. Los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G busca mejorar la experiencia en la que los usuarios confían a diario con mejoras en el rendimiento, la cámara y la pantalla, además de funciones de durabilidad y seguridad. Con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y soporte de seguridad a largo plazo, la nueva serie Galaxy A está diseñada para durar. El celular Galaxy A57 5G lidera la línea, con un diseño más delgado y refinado, además de capacidades mejoradas con inteligencia artificial que lo convierten en el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha. “La nueva serie Galaxy A refleja nuestro compromiso continuo con la democratización de la IA al poner las últimas innovaciones al alcance de más usuarios de Galaxy”, declaró TM Roh, director ejecutivo, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. Y agregó: “Gracias a las capacidades fundamentales de Samsung, combinadas con la avanzada tecnología Awesome Intelligence, los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G ofrecerán un rendimiento fiable en el día a día a los usuarios de todo el mundo e impulsarán una rápida expansión de la IA.” A través de la última versión de One UI 8.5, los Galaxy A57 5G y A37 5G acercan las innovaciones más recientes de Samsung en inteligencia artificial a más usuarios, con Awesome Intelligence que promete ayudar a las personas a hacer más cosas con facilidad, al mismo tiempo que abre nuevas formas de crear y mantenerse productivos. La función Voice Transcription es una novedad en la aplicación Grabadora de Voz, que facilita revisar detalles importantes de reuniones, conferencias o llamadas, ya que transcribe y traduce rápidamente las grabaciones de llamadas o convierte el audio del correo de voz en texto. AI Select es más fácil acceder manteniendo pulsado Edge Panel, lo que permite visualizar las acciones relevantes directamente en la pantalla para extraer texto o crear contenido sin necesidad de seleccionar elementos manualmente. AI Select también admite la función Arrastrar y Soltar en el diseño de Múltiples Ventanas, lo que permite a los usuarios mover fácilmente las imágenes a Samsung Notes o al Photo Editor para una edición más rápida y una mayor productividad. Awesome Intelligence hace que la edición de fotos del día a día sea más fácil que nunca. Object Eraser ahora ofrece resultados más naturales al eliminar distracciones no deseadas, como un transeúnte en el fondo o desorden en una cafetería. En el Galaxy A57 5G, Best Face admite más fotos y tomas continuas, lo que facilita capturar las fotos grupales perfectas donde todos lucen lo mejor posible. Herramientas favoritas de los usuarios, como Filters y Edit Suggestion ayuda a los usuarios a refinar y compartir momentos rápidamente sin esfuerzo adicional, mientras que el Galaxy A57 5G también cuenta con Auto Trim para una edición de video aún más sencilla. Marcar para buscar con Google añade reconocimiento de múltiples objetos para que los usuarios puedan explorar fácilmente varios elementos en una imagen a la vez, desde un atuendo hasta los accesorios que lo rodean, todo en una sola búsqueda. A medida que la IA se integra más profundamente en las experiencias móviles, el rendimiento de la cámara sigue siendo esencial para ofrecer la usabilidad y satisfacción cotidianas que esperan los usuarios. Los Galaxy A57 5G y A37 5G ofrecen imágenes más brillantes y nítidas gracias al hardware de la cámara mejorado y a un procesador de señal de imagen (ISP) optimizado. Los dispositivos cuentan con un versátil sistema de triple cámara, liderado por un sensor principal de 50 MP, que ofrece imágenes nítidas y detalladas en una amplia variedad de condiciones de iluminación sin necesidad de realizar ajustes manuales. Cuando bajan las luces, la cámara del Galaxy A57 5G y A37 5G se adapta a la perfección con la función Nightography mejorada, capturando fotos y videos nítidos y realistas incluso en condiciones de poca luz. El Galaxy A57 5G lleva la fotografía un paso más allá con un procesamiento de imagen mejorado que afina los detalles y reduce el ruido para obtener resultados aún más nítidos y vibrantes. Samsung promete brindar contraste rico y colores equilibrados incluso en condiciones de luz difíciles, mientras que con una velocidad de obturación más rápida, los usuarios pueden capturar instantáneamente momentos fugaces con mayor rapidez y una claridad mejorada. Los Galaxy A57 5G y A37 5G también se benefician del reconocimiento de sujetos basado en IA y optimización de escenas para equilibrar los retratos, preservar los tonos de piel naturales y crear una separación de fondo más nítida. Cuando el momento requiere una perspectiva más amplia, el lente ultra gran angular captura más en cada foto grupal o vista panorámica, mientras que la cámara macro de 5 MP revela detalles finos en tomas cercanas para una mayor flexibilidad creativa. El Galaxy A57 5G ofrece lo mejor en diseño y rendimiento, combinando una CPU, GPU y NPU mejoradas para ofrecer un rendimiento superior con un formato elegante y ligero. Diseñado para una transmisión, navegación y creación de contenido fluidas, su diseño refinado presenta un acabado brillante y un distintivo módulo de triple cámara para un aspecto moderno y llamativo que resulta cómodo al sostenerlo en la mano. A pesar de su perfil más delgado, el Galaxy A57 5G una batería de 5.000 mAh con hasta dos días de uso. La carga Super Fast Charging 2.0 alcanza hasta un 60% en aproximadamente 30 minutos para una recarga rápida antes de salir, mientras que una cámara de vapor un 13% más grande, ayuda a mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas de juego o grabación. Los biseles más delgados y una brillante pantalla Super AMOLED+ con Vision Booster busca garantizar una experiencia visual nítida e inmersiva tanto en interiores como en exteriores. Diseñados para el uso diario, los Galaxy A57 5G y A37 5G cuentan con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, lo que añade durabilidad en entornos reales y ofrece tranquilidad a los usuarios cuando ocurren accidentes. Los Galaxy A57 5G y A37 5G refuerzan el compromiso de Samsung con la longevidad de sus dispositivos, ofreciendo hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, junto con hasta seis años de actualizaciones de seguridad – brindando a los usuarios la confianza para confiar en su dispositivo durante muchos años. Los Galaxy A57 5G y A37 5G estarán disponibles a partir del 10 de abril en mercados seleccionados y en una amplia selección de colores.