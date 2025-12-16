Tras una ausencia de 6 años en el rubro de celulares en la Argentina, el gigante chino Huawei regresó al país con una amplia gama de dispositivos. De hecho, la marca presentó 10 nuevos productos que se suman a su catálogo de smartphones, wearables y auriculares.

“El regreso de nuestros smartphones a Argentina es mucho más que un lanzamiento: es una muestra del compromiso profundo que tenemos con nuestros usuarios. Ellos son la inspiración de cada innovación que desarrollamos, y hoy volvemos con más productos para seguir construyendo juntos el futuro de la tecnología en Argentina”, afirmó Solange Bonapelch, PR Manager de Huawei CBG Argentina.

Pura 80 Series: los celulares con “súper cámara” de Huawei

La serie Pura 80 de Huawei fue galardonada por expertos en fotografía por su desempeño fotográfico, siendo el Huawei Pura 80 Ultra el teléfono con la mejor cámara del mundo en el ranking de la empresa especializada en análisis de cámaras, DXOMARK.

Una de las tecnologías que permitió este salto fotográfico es el sensor de cámara de 1 pulgada, que en los modelos Pro y Ultra permite la absorción de luz más alta en un teléfono de Huawei, la cual, combinada con la cámara Ultra Chroma, permite capturar imágenes con una representación precisa del color, tal y como lo ve el ojo humano.

El nuevo Huawei Pura 80 Ultra.

En el caso del Huawei Pura 80 Ultra, este teléfono también es el primero del mundo con una Cámara Telefoto Dual Alternable. Es decir que integra 2 telefotos en una misma cámara, y puede ofrecer un zoom óptico de hasta 10 aumentos.

Huawei nova 14 Pro: para los jóvenes amantes de la fotografía

La cámara Ultra Chroma, presente en los mejores teléfonos fotográficos de Huawei, llega por primera vez a la serie nova, con el modelo nova 14 Pro. Esto garantiza una experiencia fotográfica sin igual en esta gama de productos, pues también integra una cámara de apertura variable (F1.4 - F4.0) de 10 niveles, la cual tiene como función principal regular la cantidad de luz que entra al sensor y la profundidad de campo. Y el nova 14 Pro está potenciado con herramientas de IA para conseguir una fotografía perfecta, como son Mejor Expresión y Eliminar Objeto.

Plegables innovadores también llegan a Argentina

Recientemente presentado en Dubái, el Huawei Mate X7 hace su debut en Argentina. Este no sólo es el smartphone plegable más reciente de Huawei, sino también el primer teléfono del mundo con la tecnología True-to-Chroma, que captura el color con 44 % más fidelidad que la cámara Ultra Chroma.

El plegable Huawei Mate X7.

Asimismo, también es el primer smartphone plegable de Huawei con una Cámara de Ultra Apertura de 50 MP RYYB, la cual captura hasta un 32 % más luz en comparación con la cámara principal del Huawei Mate X6. En resumen, es el plegable con la cámara más avanzada de Huawei hasta ahora.

Por otro lado, considerado como uno de los Mejores Inventos del 2024 por la revista Times, el Huawei Mate XT Ultimate Design también llega a Argentina para convertirse en el único plegable “triple” en el país. Su innovación se centra en llevar la usabilidad de un dispositivo móvil a su máxima expresión, permitiendo convertir un teléfono con pantalla de 6,2 pulgadas en una “tablet” de 10,2 pulgadas, y ofreciendo así a los usuarios la posibilidad de tener la verdadera experiencia de uso de 2 dispositivos en 1.

El plegable "triple" Huawei Mate XT Ultimate Design.

Las nuevas tablets de Huawei en la Argentina

Desde ahora, los usuarios argentinos van a poder disfrutar de la portabilidad de una tablet, con la experiencia de una PC, y es que las nuevas Huawei MatePad 12 X y Huawei MatePad Pro 12,2” son compatibles con WPS Office de nivel PC, que permite crear y editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones tal y como lo harías en una PC, e incluso puedes exportar tus documentos en formatos compatibles con Word, Excel y PowerPoint.

Ambos modelos cuentan con una pantalla Huawei FullView Display de 12” con tecnología PaperMate, la cual, según el fabricante, es capaz de eliminar hasta en un 99% el reflejo de la luz, y garantizar un confort ocular para reducir la fatiga visual y cerebral.

La principal diferencia entre una y otra, es que la Huawei MatePad Pro 12,2” cuenta con una tecnología de pantalla Tandem OLED, la cual no sólo ofrece colores y un contraste sobresaliente, sino que también alcanza un brillo máximo de 2.000 nits, el doble que el de la Huawei MatePad 12 X.

Auriculares Huawei FreeClip 2

Según Huawei, sus FreeClip 2 sorprenden por su comodidad, ligereza y por poder utilizarse como accesorio de moda, y con la segunda generación se mejoró su resistencia, ergonomía, pero sobre todo, su calidad acústica.

Los auriculares cuentan con un diseño similar al de la primera generación, pero fabricados con silicona líquida para hacerlos un 25% más suaves, al tiempo que su ajuste a la oreja ha mejorado en un 12%, y su peso se ha reducido hasta los 5.1 gramos. También ofrecen protección IP57 para hacerlos resistentes al sudor y lluvia.

Los Huawei FreeClip 2 son los primeros audífonos de la marca que integran un chip de audio con NPU, es decir, que están impulsados por IA, y son 10 veces más potentes que la generación anterior en procesamiento de audio y voz.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro: mejor conectividad inalámbrica

El Huawei WiFi Mesh X3 Pro es un dispositivo que rompe con el diseño tradicional de los routers en el mercado, ofreciendo por primera vez un diseño inspirado en una montaña nevada iluminada bajo la luz del sol. De hecho, cuenta con iluminación propia que puede ajustarse dependiendo la hora del día, por lo que, más que un router, es una pieza de decoración para el hogar.

Es compatible con Wi-Fi 7, y permite alcanzar una velocidad de hasta 3.6 Gbps. Además, su tecnología Mesh permite extender la cobertura Wi-Fi por todo tu hogar con hasta 2 extensores adicionales. También está potenciado con un chip Gigahome, desarrollado por Huawei, el cual integra una unidad de procesamiento de red neuronal con inteligencia artificial y una unidad de aceleración de red, lo que proporciona capacidades computacionales potentes para reducir la latencia de la red y garantizar una conectividad fluida.

El particular diseño del sistema Wi-Fi Mesh de Huawei.

Precios de los nuevos productos de Huawei en la Argentina

Todos los productos anunciados por el gigante chino están disponibles en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre con los siguientes precios: