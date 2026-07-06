A la hora de comprar un celular, la mayoría de los consumidores se concentra en el procesador, la cámara o el almacenamiento. Sin embargo, existe un detalle que suele pasar desapercibido y que puede impactar tanto en el precio como en la experiencia de uso: el tipo de pantalla y la tecnología que incorpora.

En un contexto donde el uso del celular es cada vez más intensivo, la calidad de la pantalla dejó de ser un aspecto secundario. Pasar muchas horas frente al dispositivo puede generar fatiga visual, por lo que las nuevas tecnologías buscan reducir ese impacto sin resignar calidad de imagen ni rendimiento.

En este sentido, comienzan a ganar terreno soluciones que priorizan la comodidad ocular y la adaptación a distintos usos cotidianos, desde el trabajo hasta el entretenimiento.

Un smartphone con foco en la experiencia de uso y el rendimiento diario

Más allá de su enfoque en la salud visual, este dispositivo suma especificaciones que apuntan a mejorar la experiencia cotidiana del usuario. El TCL 70 NXTPAPER PRO incorpora 8 GB de RAM, con posibilidad de expansión virtual hasta 16 GB, lo que permite ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo con mayor fluidez y sin demoras perceptibles.

En materia de almacenamiento, ofrece versiones de 256 GB o 512 GB, una capacidad pensada para quienes manejan gran volumen de fotos, videos y aplicaciones sin depender constantemente de servicios en la nube.

Cámara, inteligencia artificial y conectividad en un solo equipo

En el apartado fotográfico, el equipo integra una cámara principal de 50 MP, una macro de 8 MP y una frontal de 32 MP, lo que permite capturar imágenes con mayor nivel de detalle y colores más equilibrados. A esto se suman funciones basadas en inteligencia artificial, que optimizan automáticamente la calidad de las tomas según el entorno.

Otro punto relevante es la conectividad: el dispositivo incluye tecnología NFC, lo que habilita pagos sin contacto y se alinea con una tendencia creciente hacia soluciones más rápidas y prácticas en el uso diario del smartphone.

Qué tener en cuenta antes de elegir un celular

Al momento de elegir un smartphone, los especialistas recomiendan no enfocarse únicamente en el rendimiento o el precio, sino también en cómo el dispositivo se adapta al uso cotidiano. Aspectos como la calidad de la pantalla, la ergonomía y la salud visual empiezan a tener un peso cada vez mayor.

En un escenario donde la vida digital ocupa gran parte de la jornada, elegir un celular que priorice la comodidad visual puede marcar la diferencia en el largo plazo. La incorporación de tecnologías como NXTPAPER apunta justamente a mejorar esa experiencia, combinando rendimiento y bienestar en un mismo dispositivo.