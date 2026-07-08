Incumplir alguno de los requisitos puede impedir que la operación sea autorizada.

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mantienen vigentes medidas especiales para controlar la exportación de teléfonos móviles desde Colombia, con el objetivo de combatir el comercio ilegal de equipos y reducir el tráfico de celulares robados. Por ello, quienes no cumplan con las exigencias establecidas en el Decreto 2025 de 2015, modificado por el Decreto 2142 de 2016, pueden ver cancelada o rechazada la autorización para exportar estos dispositivos.

Las normas contemplan verificaciones sobre la identificación de los equipos, la documentación presentada y las modalidades permitidas para realizar este tipo de operaciones, además de imponer restricciones específicas para determinados envíos.

¿Cuál es el grave error por el que pueden cancelar la exportación de celulares en Colombia?

El principal problema ocurre cuando el exportador no cumple con los requisitos exigidos por la regulación para demostrar el origen y la legalidad de los teléfonos móviles.

Entre las principales causas que pueden impedir la exportación se encuentran:

Exportar equipos cuyo IMEI presente inconsistencias o figure en bases de datos de equipos reportados por hurto cuando corresponda la verificación.

Presentar documentación incompleta o con información errónea.

No incluir el número de IMEI en la declaración de exportación cuando la modalidad así lo exige.

Intentar utilizar modalidades de exportación que no están autorizadas por la normativa.

Superar las cantidades permitidas para viajeros o incumplir las condiciones previstas para cada tipo de operación.

Estos controles buscan evitar que celulares de origen ilícito salgan del territorio nacional mediante operaciones de comercio exterior.

El Gobierno cancelará los permisos para exportar celulares a quienes cometan este grave error. Dian

¿Qué celulares sí se pueden exportar desde Colombia?

La regulación establece que la exportación de teléfonos móviles únicamente está permitida en situaciones específicas.

Entre ellas se encuentran:

Cuando un viajero sale del país con hasta tres celulares que hagan parte de sus efectos personales.

Bajo la modalidad de exportación temporal para reparación o garantía.

Cuando se exporten residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para procesos autorizados de reutilización, reciclaje o disposición final.

Cuando los equipos provengan de operaciones autorizadas desde zonas francas y cumplan todos los requisitos aduaneros.

Fuera de estos escenarios, la exportación puede ser rechazada por las autoridades competentes.

¿Por qué el IMEI es uno de los requisitos más importantes para exportar celulares?

El IMEI funciona como la identificación única de cada teléfono móvil y permite verificar si el dispositivo registra reportes por pérdida, hurto o irregularidades.

En las modalidades donde aplica el control, este número debe aparecer dentro de la declaración de exportación como parte de la descripción del bien. De esta manera, las autoridades pueden comprobar que el equipo cumple con las condiciones establecidas por la normativa antes de autorizar su salida del país.

Este mecanismo hace parte de la estrategia nacional para combatir el robo y la comercialización ilegal de celulares.

¿Qué documentos exige la DIAN para exportar celulares?

La documentación dependerá de la modalidad bajo la cual se pretenda realizar la exportación.

No obstante, la autoridad aduanera puede solicitar los soportes que acrediten la legalidad de la operación, la identificación de los equipos y el cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa vigente.

En algunos casos también será necesario demostrar el destino de los equipos, presentar certificados relacionados con garantías o aportar documentos específicos cuando se trate de residuos electrónicos destinados a procesos autorizados.

¿Se pueden exportar celulares por mensajería o envíos urgentes?

No. La regulación colombiana es clara al señalar que no está permitida la exportación de teléfonos móviles inteligentes, celulares o sus partes mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

Quienes intenten utilizar este mecanismo incumplen una de las restricciones expresamente previstas en la norma, lo que puede impedir la autorización de la exportación y generar las actuaciones correspondientes por parte de la DIAN.