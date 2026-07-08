La escena se repite de manera casi idéntica en miles de aulas de América Latina: un docente intentando desentrañar una ecuación o desglosar un texto mientras, del otro lado del salón, una pantalla bajo la mesa vibra, ilumina y reclama insistentemente la mirada del alumno. No estamos frente a un problema de conducta o rebeldía adolescente; nos encontramos ante una encrucijada estructural sobre cómo habitamos los espacios de aprendizaje y qué estamos haciendo los adultos para acompañar a los jóvenes en la gestión de su propio foco cognitivo.

Durante los últimos años, el debate en torno a la tecnología en las escuelas se polarizó entre la prohibición absoluta (difícil de sostener operativamente y vacía de contenido formativo) y la resignación pasiva. Sin embargo, los datos nos piden reaccionar con urgencia y con criterio pedagógico. Según el informe PISA 2022 de la OCDE Argentina, Uruguay y Chile se encuentran entre los tres países con mayor nivel de distracción por el uso del celular en clase a nivel global entre más de 80 países evaluados; un fenómeno que impacta en la atención, el aprendizaje y la convivencia dentro del aula.

Pantallas en el aula: el desafío de diseñar un entorno libre de distracciones. (Fuente: Archivo)

Para entender en profundidad el asunto, es crucial desmitificar la idea de que el problema reside únicamente en el “uso activo” del celular, ya que muchas investigaciones académicas, como las desarrolladas por la Universidad de Texas, demuestran que la sola presencia física del celular sobre el banco o en el bolsillo, aun estando apagado o silenciado, disminuye la capacidad de atención y la memoria de los estudiantes. El cerebro tiene que hacer un esfuerzo cognitivo mucho más grande para ignorar activamente las notificaciones. Su nivel de interferencia es el verdadero problema.

La respuesta no puede ser sólo tecnológica o únicamente normativa; porque la atención es la materia prima sobre la cual se edifican el aprendizaje y los vínculos interpersonales. La tecnología llegó para quedarse y los docentes y directivos no pueden transformarse en custodios de dispositivos, ni sumar cargas operativas a su labor diaria guardando celulares en cajas que siguen sonando a la distancia. Lo que necesitamos es dotar a las escuelas de protocolos institucionales claros y de herramientas que actúen como un soporte pedagógico.

Bajo esa premisa fundamos MotivEd, buscando un abordaje integral donde el alumno conserve su celular, pero bajo un esquema de resguardo físico y fundas con bloqueo de señal durante los bloques horarios que cada colegio define. Los primeros resultados obtenidos en el plan piloto junto a más de 2000 alumnos en 10 colegios de Argentina y Uruguay, nos devuelven una foto esperanzadora: cuando la tentación constante se disipa, la atención regresa, el clima escolar mejora y la convivencia y socialización también.

No creemos en las restricciones que no van acompañadas de una conversación honesta. El objetivo de regular el espacio digital en la escuela no es controlar, sino educar en la autonomía. Cuando logramos explicarles a los más jóvenes qué le sucede a su cerebro ante el estímulo permanente de las pantallas y por qué el aburrimiento creativo o la escucha sostenida son necesarios para su desarrollo, la medida deja de percibirse como un castigo impuesto y se transforma en un hábito saludable. El verdadero éxito no radica en lograr un aula libre de teléfonos por la fuerza, sino en acompañar a las nuevas generaciones a construir un vínculo consciente, crítico y equilibrado con el entorno digital.