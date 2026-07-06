Cambiar de celular se volvió una inversión importante para muchos usuarios, ya que los precios suelen ser elevados y cada vez son más las marcas que venden sus equipos sin cargador, funda o accesorios básicos, obligando a realizar un gasto adicional.

En ese contexto, encontrar un smartphone que combine buen rendimiento, precio accesible y un paquete completo se volvió un diferencial difícil de ignorar.

Consciente de esta realidad, TCL busca ganar terreno en el mercado argentino con una propuesta orientada a quienes priorizan la relación entre costo y prestaciones. La compañía presentó el nuevo TCL K70, un dispositivo que apuesta por ofrecer una experiencia equilibrada para el uso diario sin exigir un desembolso elevado.

Foto: TCL

Las características principales de este celular

Uno de los aspectos más destacados del TCL K70 es su batería de 5200 mAh, desarrollada para acompañar jornadas intensas de uso y reducir la necesidad de recargas frecuentes. Esta característica resulta especialmente atractiva para usuarios que utilizan el celular para trabajar, estudiar, comunicarse o consumir contenidos durante gran parte del día.

La experiencia visual también ocupa un lugar central en la propuesta. El smartphone incorpora una pantalla de 6,75 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, una especificación que aporta mayor fluidez al navegar por redes sociales, ver videos o desplazarse entre aplicaciones.

A esto se suma una cámara principal de 50 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con buena definición en distintos escenarios de iluminación.

Diseño moderno y una propuesta enfocada en el ahorro

Disponible en los colores Star Blue y Space Gray, el TCL K70 combina una estética actual con un formato funcional para el día a día. Su diseño acompaña la tendencia de pantallas amplias y perfiles elegantes, manteniendo un precio accesible.

Además, TCL destaca otro punto que muchos consumidores valoran al momento de comprar un smartphone: el equipo llega acompañado por los accesorios necesarios para comenzar a utilizarlo desde el primer momento, evitando gastos extra que suelen aparecer cuando el cargador o determinados complementos no están incluidos en la caja.

El valor promocional es de $319.999, manteniendo una propuesta enfocada en ofrecer una destacada relación entre precio, equipamiento y prestaciones.